Escala controversia por superdelegados. ´Revientan´ diferencias la ´tersa´ etapa de transición

Hay diálogo con los gobernadores, pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie, yo nada más tengo un amo y un mandato, el amo que tengo es el pueblo de México . Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México

La creación de los superdelegados y su participación en el plan de paz yrompieron la transición de terciopelo que hasta el viernes llevaron elde México, Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores de los estados y los partidos políticos opositores al próximo gobierno.

El viernes por la mañana, 12 gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) publicaron una carta abierta dirigida a López Obrador. En el desplegado se pronunciaron contra la figura de los superdelegados y del olvido de las corporaciones de seguridad pública en el proyecto federal.

"Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el País, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales", indica la carta.

El jueves por la noche, la mayoría de Morena en el Senado aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que crean superdelegados estatales y transforma la estructura de la Federación.

Ayer, el presidente López Obrador negó que no haya diálogo con los gobernadores y enfatizó: "no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie, yo nada más tengo un amo y un mandato, el amo que tengo es el pueblo de México y el mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción y voy a cumplir".

Estamos convencidos que trabajando de una manera coordinada, mas nunca subordinada, vamos a estar llevando a cabo acciones que nos permitan restablecer la paz, el orden y el estado de derecho . Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

En su crítica del plan, elFrancisco García Cabeza de Vaca señaló la no inclusión del fortalecimiento de las policías estatales, la ambigüedad en el planteamiento de la colaboración entre instituciones, la carencia de planes locales para combatir la delincuencia organizada y el ataque a las estructuras financieras y el tráfico de armas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el gobernador tamaulipeco llamó a un diálogo con el gabinete de seguridad y el mandatario entrante. "No se ha dado un diálogo en seguridad, hemos tenido un diálogo sobre acciones en programas sociales...Una vez que escuchamos el plan no vimos que exista voluntad para una coordinación adecuada, porque están utilizando la nueva figura del superdelegado para que estos convoquen. Imagínate, a los encargados de la seguridad y que los gobernadores y fiscales sean invitados", expresó.

El viernes, dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad contra los delegados federales.

El presidente del PAN, Marko Cortés, se sumó al grupo de 12 gobernadores que se oponen a los planteamientos de coordinación del plan de paz y seguridad. "Colaboración, sí, pero no subordinación ni sometimiento al nuevo gobierno. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador sólo lleva a la militarización permanente del País, y eso no lo vamos a permitir", dijo.

A la par, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que buscará anular esta figura mediante una controversia constitucional.

"Los superdelegados vulneran el sistema federal, es a todas luces una figura que tiene una intencionalidad político electoral y de rivalizar francamente con el poder que tiene, por Constitución, un gobernador en cada entidad", reclamó.

Además, el Sol Azteca dijo que se opone e intentará eliminar la nueva figura de la burocracia. "La dirección nacional del PRD vemos con mucha preocupación este hecho y lamentamos que el gobierno electo haya hecho oídos sordos a los planteamientos de los gobernadores de la Conago", dijo la secretaria de fortalecimiento a la militancia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Martha Dalia Gastélum.

Cuestionado sobre las posibles controversias constitucionales por los superdelegados, el presidente electo dijo que espera la decisión del Congreso de la Unión respecto a la iniciativa puntal del nuevo plan: la creación de la Guardia Nacional.

La iniciativa presentada por los diputados de Morena reforma 13 artículos de la Constitución. Estos cambios son la base para legalizar a la Guardia Nacional. El documento incluye en sus artículos transitorios dos puntos clave: la desaparición gradual de la Policía Federal y una disposición especial que exceptúa a los militares adscritos a la Guardia Nacional del candado establecido en el artículo 129 de la Constitución, que impide a soldados intervenir en tiempos de paz en acciones que sean distintas a las de seguridad nacional.

"El Poder Legislativo es independiente, es autónomo, ellos van a resolver, y nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome el Poder Legislativo y el Poder Judicial; hay que acostumbrarse a que ya se acabó el régimen antidemocrático, autoritario, se acabó el régimen corrupto, hay que avisarles", expresó.

López Obrador acusó a los mandatarios panistas de presionar, por medio del tema de los delegados, en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. "No es que ahora los gobernadores estén protestando, presionando, para ver si los llamamos, nos sentamos a negociar y que tengan ellos presupuestos extraordinarios. No, eso se acabó, ya no hay esos acuerdos, esas transas que se hacían; eso yo creo que los trae nerviosos, porque no han habido estos acuerdos ni los habrá", acotó.

Hay confusión en el plan: JR

Yo lo he dicho claramente desde que se me notificó que era posible que fuera el delegado en Tamaulipas, que trabajaría de la mano con el gobernador y con todos los alcaldes . José Ramón Gómez Leal, futuro delegado federal en Tamaulipas

En respuesta al reclamo de gobernadores, entre ellos el mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, por el plan paz y, el futuro delegado federal en Tamaulipas aclaró que los mandatarios locales presidirán las reuniones diarias de la coordinaciones estatales.

A pregunta directa sobre la integración de los mandatarios a las coordinaciones de seguridad, el reynosense respondió: "La idea es que la reunión de la coordinación estatal la lleve el gobernador. Nosotros únicamente estaremos presentes. Ha habido una mala interpretación de algunas personas, pero no, quien va llevar la reunión va a ser el gobernador. Si ellos no pueden asistir o el secretario de gobierno no puede asistir, entonces un servidor llevará la reunión".

José Ramón Gómez explicó que habrá dos tipos de coordinaciones en Tamaulipas: la estatal y la regional. A la primera asistirán las autoridades civiles federal y estatal en conjunto con mandos policiales y de las Fuerzas Armadas e integrantes de las Fiscalías. En cambio, la segunda estará integrada por los subdelegados y las o los titulares de los ayuntamientos.

"Las coordinaciones regionales serán convocadas por los subdelegados y con los ayuntamientos, aquí no tiene nada que ver el gobierno del estado. Si ellos quieren asistir con personal regional, claro que pueden participar, pero las llevarán los subdelegados regionales en Tamaulipas. Son ocho puntos en todo el estado y en algunas ocasiones no asistirán los alcaldes por la lejanía", comentó.

La primeras reuniones de las coordinaciones estatal y regionales están contempladas para el domingo 2 de diciembre. En ambas sesiones se pretender evaluar el estado de las cosas a nivel entidad y por región, de acuerdo con la cantidad de elementos de seguridad pública y procuración de justicia destinados para la entidad.

Se pretende trabajar con el delito de fuero común, como el asalto, robo, extorsión, muchas personas que se están haciendo pasar por crimen organizado y no lo son. Gran parte de los alcaldes, lamentablemente, se están limpiando las manos al decir que no les corresponde la seguridad. Esto ha impactado en que se eleven los delitos del fuero común.

Arma Gómez Leal su ´gabinete´ estatal

El futuro delegado federal, José Ramón Gómez Leal, confirmó a las cuatro mujeres y cuatro hombres que ocuparán las subdelegaciones que atenderán los programas federales de bienestar social y las reuniones de las coordinaciones regionales de seguridad en Tamaulipas.

En Reynosa, la regidora Claudia Alejandra Hernández Sáenz se integrará al aparato federal a partir del uno de diciembre. La ingeniera Silvia María Burgos Sánchez se encargará de Matamoros. De Ciudad Madero se encargará Elizabeth Cruz Hernández, quien fue coordinadora distrital del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Además, la excandidata a diputada por Victoria, Micaela Martínez Narváez, será la subdelegada para la capital y municipios vecinos.

Los hombres que aparecerán como representantes regionales del presidente López Obrador son

Pedro Castillo Ríos, en El Mante; el excandidato a a diputado federal José Heriberto Cantú Deandar, en Nuevo Laredo; el profesor y exasperante a la alcaldía de San Fernando, Mario Eloy Ochoa Garza, en Río Bravo; y Julio César Hernández Molina en Soto la Marina.

Las próximos integrantes del gobierno federal estarán bajo el mando directo de José Ramón Gómez Leal. "Los subdelegados se van a ir a presentar con los alcaldes y las fuerzas federales, en caso de que lleguen más o los que estén, la semana que entra", dijo el reynosense.

Madero: Elizabeth Cruz Hernández.

El Mante: Pedro Castillo Ríos.

Matamoros: Silvia María Burgos Sánchez.

Nvo. Laredo: José Heriberto Cantú Deandar.

Reynosa: Claudia Alejandra Hernández Sáenz.

Río Bravo: Mario Eloy Ochoa Garza.

Victoria: Micaela Martínez Narváez.