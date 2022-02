Es urgente reestructura

La crisis del arbitraje sólo terminará con una reestructuración absoluta, más allá de la salida de Arturo Brizio de la presidencia.

"Lo que sí es que Arturo debe de rodearse de gente que quiera que mejore el arbitraje y no que quiera que mejore su bolsillo", dijo el experto arbitral Felipe Ramos Rizo.

Edgardo Codesal pidió que la Comisión de Árbitros se independice de la FMF.

"La llegada de Enrique Osses (director de instrucción) no ha mejorado absolutamente nada y lejos de eso todavía estamos retrocediendo más.

"Por otro lado, lo que se ha comentado de la dualidad del Secretario General (Íñigo Riestra), lo han dicho otros comentaristas externos al arbitraje en sus columnas en diferentes medios, que la Comisión tiene que llevarle al Secretario General las posibles designaciones para que sean palomeadas", expresó.

Bonifacio Núñez exigió que abran los ojos.

"¿Cómo entender y justificar que después de 10 torneos se percate la actual Comisión de que el argentino Alejandro Funk no le sirve?, y ya lo bajaron a Liga de Expansión. Luego de seis torneos a Ulises Rangel lo bajan y después de cuatro torneos a Juan Andrés Esquivel", compartió.

Lamentó que los colegiados permitan las faltas de respeto de futbolistas y técnicos, pero también que se haya perdido la investidura arbitral.

"¡Cómo llegaron vestidos a la Final (del Apertura 2021)!, como si fueran La Sonora Calamidad, llegaron los señores vestidos como del ´moño colorado´, no hay liderazgo ni disciplina, no hay compañerismo", expresó

Gilberto Alcalá sugirió que se reconozca que no todo es una "decisión arbitral correcta".

"Mientras sigan pensando que tienen a grandes instructores y los resultados cada jornada son reprobables, pues como dice el ´Buki´: ¿a dónde vamos a parar?".

PARA EXPULSIÓN...

— Después de que Álvaro Fidalgo requirió cinco puntos de sutura, la directiva del América se inconformó públicamente con el trabajo de Luis Enrique Santander en el juego ante Santos y exigió a Arturo Brizio una mejor capacitación arbitral.

— Apenas la semana pasada, al Atlante le marcaron un penal a favor luego de que chocaran dos de sus jugadores, en el juego contra Leones Negros en Liga de Expansión.

— La asistente arbitral Valeria Andrade, de la Liga MX Femenil, fue despedida tras promocionar una casa de apuestas.

— En lo que va del torneo, Alan Mozo ha sido expulsado dos veces, la última de manera muy polémica porque no se apreciaba contacto sobre Iván Rodríguez, del León.

— Pumas también ha ironizado sobre el arbitraje: "Hay gente por encima de mí que se dedica a esas cosas y yo no puedo hablar de eso, de todas formas salen y siempre dicen ´decisión arbitral correcta´", dijo el DT Andrés Lillini tras el juego ante Tigres.

— El árbitro Juan Andrés Esquivel se quedó sin aire en el Correcaminos-Mineros, de Liga de Expansión: "Dejen que me recupere, cabrones, tres contragolpes...".

— La Liguilla anterior estuvo llena de polémicas, muchas a favor del Atlas, como el penal ante Monterrey en Cuartos, la expulsión a Juan Dinenno por pegarle a un rival con una chilena pero no señalar como penal el golpe que incluso le provocó una fractura nasal, así como el gol de Aldo Rocha en la Final contra León.

Cesan a árbitra por promocionar casa de apuestas

Promocionar una casa de apuestas le costó el trabajo a Valeria Saraí Andrade Lázaro, ya que la Comisión de Árbitros le sacó la tarjeta roja.

La árbitra asistente de la Liga MX Femenil causó baja luego del incidente en el que se vio inmiscuida el pasado 12 de febrero, el cual fue una franca violación al Código de Ética de la FIFA.

"La Comisión de Árbitros informa que a partir del día de hoy, 18 de febrero, Valeria Saraí Andrade Lázaro deja de formar parte de la plantilla de la citada Comisión", informó el organismo.

Valeria Andrade, quien se caracteriza por ser una árbitra muy activa en redes sociales, publicó en sus historias de Instagram dicha promoción.

La FIFA prohibe a sus afiliados todo tipo de intereses que promuevan, negocien, organicen o dirijan apuestas, loterías y juegos de azar, más en una era en la que los amaños de partidos ponen en jaque al deporte a nivel mundial.

"Se entiende por ´intereses´ toda posible ventaja que redunde en beneficio de las personas sujetas al código y/o sus partes vinculadas", informa el organismo.

"ME SIENTO COMO SI HUBIERA MATADO A ALGUIEN"

Valeria Andrade se pronunció luego de ser despedida: "Me siento como si hubiera matado a alguien", dijo tras la decisión de la Federación Mexicana de Futbol.

En entrevista para ESPN, la ex silbante aceptó su error pero pidió que pararan las críticas hacia su persona, pues todo se ha hecho demasiado grande.

"Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí. Ya mi nombre de por sí ya se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande", dijo.