Es una porquería lo que hicieron: ´Tota´ Carbajal

GUADALAJARA, Jalisco

Como técnico, de 1985 a 1995, clasificó por primera vez al equipo a dos Semifinales en fila, siendo un cuadro protagonista e incómodo para los cuadros más poderosos.

Al enterarse de la mudanza del equipo a Mazatlán, Sinaloa, el ex entrenador expresa su frustración.

"Me dio coraje, tristeza. ¿Por qué carambas se lo llevan? Si el señor gobernador de aquella época que construyó el Estadio Morelos dijo era para el pueblo, para la afición de Morelia y sus alrededores. Y no entiendo por qué y para qué, es una porquería lo que hicieron, pero ya no se puede hacer nada, pero Llevarse a un equipo de tanta tradición a un lugar donde es más beisbolero", cuestionó "La Tota".

Carbajal, quien vivió la etapa antes de la llegada de Grupo Salinas, con el empresario Nicandro Ortiz como dueño, señala que eran tiempos de austeridad.

"Hicimos un gran trabajo. En aquella época decían: ´el equipo que con poco hizo mucho´. A mí se me facilitaba mucho que el señor Nicandro Ortiz me decía: ´no tengo más que este dinero´, y junto con mi cuerpo técnico veíamos cómo distribuir el dinero de acuerdo al futbol que ellos demostraban en la cancha, así le hacíamos, y les decíamos a los jugadores que no había más. Todos los años que estuve ahí que fueron muy agradables, nunca tuvimos un viaje en avión, todos fueron en camioncito", evocó Carbajal.

El "5 Copas" reconoció que fue su mejor momento como entrenador.

"Sí fue la mejor etapa para mí como técnico, con Morelia pasé muchos años, más que con otros, fue una época muy agradable con los pros y contras que suele haber en un equipo de futbol", puntualizó.