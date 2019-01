¡ES UNA MURALLA!

Eduardo Garza está convertido en una muralla. El guardameta del Atlético Reynosa no recibe gol desde la jornada 13, es decir, ligó 5 partidos con su marco intacto, nada más y nada menos que 450 minutos manteniendo el cero.

El "Atleti" vive por mucho su mejor momento y se habla mucho de la racha (7 triunfos y 1 empate), de los refuerzos, del técnico Alejandro Pérez, pero es momento de resaltar también el trabajo de la defensa y sobre todo las buenas actuaciones de "Lalo".

"Muy contento de no recibir gol, muy feliz por el momento que vivo, por la racha del equipo, son metas que me propuse desde que regresé de la lesión y hemos trabajado para eso, no nada más yo sino de todo el equipo, la defensa en este caso que hemos estado haciendo bien las cosas", comentó futbolista el oriundo de esta ciudad, quien comparte el crédito de sus logros individuales con la gente que lo ayuda a superarse día con día.

"Ha sido un gran trabajo de Néstor, nuestro entrenador de porteros, del día a día, de tener la competencia de "Jona" y de Carlos, que son muy buenos porteros también y eso hace que yo me preocupe y entrene mejor y cada partido salga mejor, se que si me descuido ellos están listos", señaló el arquero de 23 años de edad.

Cabe resaltar que Garza recién se recuperó de una ruptura de ligamentos en su rodilla derecha, lo cual le da más valor al gran momento que atraviesa.

"Gracias a Dios ahora si considero que estoy al cien, bajé de peso, me siento muy bien físicamente y también técnicamente, ya tenía hambre de jugar y por eso agradecido también con el profe Esteban que fue el que me dio la oportunidad de regresar, a partir de ahí, yo vengo haciendo las cosas bien, sin duda al profe Alejandro que me ha dado la continuidad, son parte fundamental", explicó.

El portero titular de Reynosa prefiere hablar de lo colectivo que de lo individual y no titubea en candidatear a su equipo entre los favoritos al título en la Serie A de la Liga Premier.

"Creo que este equipo está para grandes cosas, si nos la creemos como lo estamos haciendo y continuamos por ese buen camino yo creo que podemos soñar en grande para llegar a la final y pensar en ganarla", aseguró.

Atlético Reynosa es favorito para vencer a Durango el próximo viernes, pero "Lalo" dice que eso tendrán que demostrarlo en la cancha y no viendo las estadísticas.

"En esta división no hay equipo fácil, en la primera vuelta empezamos mal, el Pacific nos ganó aquí en casa, luego Durango nos ganó allá, ahora comenzamos bien y tenemos que acostumbrarnos a ganar, es cierto que la estadística dice que vienen mal, pero no juegan mal", indicó.

Ser un buen portero no ha sido fácil, por eso busca en sus ídolos la inspiración para lucirse bajo los tres postes.

"Hace mucho me gustaba Adolfo Ríos, Miguel Calero (q.e.p.d.) y actualmente sigo y me gusta mucho la forma de atajar y la personalidad de Jonatan Orozco y mundialmente de Manuel Neuer", finalizó.