Es ´trending topic´

Adele causó revuelo en las redes sociales al grado de convertirse "trending topic" en Twitter. Todo inició porque la cantante inglesa publicó en Instagram un par de fotografías en las que posa junto al "Grinch", uno de los villanos preferidos de la Navidad y con Santa Clos.

"Ambos tratamos de robarnos la Navidad, pero ¡nuestros corazones crecieron!", es una parte del mensaje que acompaña las imágenes de la intérprete de "Someone Like You". Lo cierto es que la también compositora se robó la atención de todos al presumir, una vez más, su figura con un vestido satinado y de manga abullonada, durante la fiesta de Navidad que ofreció.