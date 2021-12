Es tope a Afores injusto y desigual

El Gobierno, a través de la Consar, impuso que a partir de 2022 las comisiones de las Afores estén sujetas a una tarifa máxima que resulte del promedio de los cobros en los sistemas de contribución definida de EU, Colombia y Chile. "Hay una inequidad, si estos tres países bajan las comisiones, las Afores tienen que bajarlas también, pero si éstas las suben, en México no se puede hacer.

Es una medida muy arbitraria. "Pero lo más delicado es una inequidad porque tendría que ser que si esos países bajan en México bajamos, pero si suben nosotros también subimos", consideró Gloria Arellano, socia del despacho Sánchez Arellano Abogados. La especialista en Afores y pensiones aclaró que no está en discusión que las Administradoras tengan mejores cuotas en beneficio de los ahorradores, sino la manera en que se impuso. "Se debió establecer un parámetro de disminución conjunta, de análisis, con criterio jurídico, no tomando un promedio con estos cálculos; en EU, Chile, Colombia no hay Afores como tal, funcionan de otra manera", subrayó.

Jorge López, vicepresidente de Pensiones de la Comisión de Capital Humano de Coparmex, defendió que las Afores no han tenido una resistencia "necia" a bajar las comisiones puesto que cada año han ido reduciendo, por lo que un reclamo legal en este sentido sí tiene cabida. "A lo mejor hay espacio para que las Afores cobren 0.57 por ciento, pero necesitan tiempo para que puedan hacer los cambios. A las Afores les están diciendo 'ahora vas a cobrar menos', entonces tienen que empezar a ver literalmente a quién van a correr, o dónde van a dejar de dar un buen servicio. "Yo creo que bien planificado y bien acordado con la industria, los actores políticos y las asociaciones se puede (una reducción) pero yo creo que se requiere un poco de tiempo", consideró. Mañana se llevará a cabo la audiencia incidental con Afore Azteca por el amparo que impuso contra la implementación del tope a las comisiones.

En ésta se determinará si la suspensión provisional que el juez primero de Distrito Especializado en Competencia Económica concedió la semana pasada será ahora definitiva. "La quejosa (Afore Azteca) es quien debe defenderlo y sustentarlo para que se mantenga la suspensión. "Están esperando que sea definitivo, dependerá de los argumentos que proporcione Azteca", dijo una fuente conocedora del tema. Si se otorga la suspensión definitiva para todas las Afores se echarían para atrás los planes de la reforma que buscó normar las comisiones con un tope máximo a partir de 2022.