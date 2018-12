Es ´Titino´ un titular indiscutible

Tremenda temporada está teniendo el reynosense, Edelmiro "Titino" Elizalde, en el futbol español de la Tercera División. Mantener la titularidad durante 17 fechas no cualquiera, de hecho, "Titino" está en un grupo muy selecto de futbolistas que han completado los 1530 minutos.

El zaguero central se afianza cada vez más en el Club Deportivo Eldense, equipo que lo considera como uno de sus pilares.

El defensor tamaulipeco platicó vía telefónica con El Mañana y la palabra satisfacción fue la que mejor describió lo que está sintiendo en estas últimas semanas.

"Me siento muy contento y muy satisfecho de saber que el trabajo y todo el esfuerzo que estoy haciendo están siendo tomados en cuenta, sobre todo los buenos resultados, al igual también creo que no podría lograr esto sin el apoyo de mi familia que aquí tengo conmigo a mi esposa y a mis hijos, que yo creo que son un plus, también me motiva y doy gracias a mis papás y a mis hermanos que están lejos, a mi papá le debo el haberme inculcado este deporte que es mi vida", comentó el camiseta número 5 del Eldense.

El mexicano se ha ganado a pulso la confianza total del técnico David Bauzá. Elizalde completó 90 minutos más en la pasada jornada, la número 17, en la que su equipo consiguió un empate 1-1 como visitantes ante el UD Alzira. Este domingo, "Titino" buscará alargar su marca en el duelo de la jornada 18, enfrentando al Paiporta CF en casa, el Estadio Nuevo Pepico Amat.