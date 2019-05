¡Es Tigres el campeón!

León, Guanajuato.

A "sangre y fuego" y con gran actuación del portero argentino Nahuel Guzmán, el equipo de los Tigres de la UANL mantuvo la ventaja con la que llegó para empatar sin goles (Global 1-0) ante León y así coronarse monarca del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Tal y como lo dijo en la víspera el defensa argentino naturalizado chileno Ramiro González, los de casa salieron decididos a ir al frente para terminar con la desventaja e igualar el marcador global para empezar de cero esta final, sin embargo, conforme el reloj avanzó ese ímpetu fue muy bien controlado por la experiencia y oficio de los regiomontanos.

Luis Montes fue el encargado de comenzar con la embestida "verde" al prender desde media distancia un disparo potente que obligó al argentino Nahuel Guzmán a recostarse a su derecha para enviar a tiro de esquina al minuto tres.

Los de la "Sultana del Norte" expertos en este tipo de condiciones no arriesgó de más, tuvo como primer objetivo alejar el peligro de su meta y a partir de ahí armar su juego al frente.

La situación se le complicó a los dirigidos por Ignacio Ambriz en este aspecto, luego que perdieran a su goleador, el ecuatoriano Angel Mena, quien tuvo que salir de cambio debido a molestias físicas, lugar que fue ocupado por el chileno Jean Meneses, para irse así al descanso.

La lesión de Javier Aquino complicó a la visita, ya que el técnico brasileño Ricardo Ferretti ordenó el ingreso de Jesús Dueñas, quien se enfocó más en defender y le cedió todo el espacio por la banda de la izquierda para el ataque del cuadro guanajuatense.

Los Tigres estuvieron cerca de finiquitar la serie al minuto 60 en un mano a mano del chileno Eduardo Vargas, pero Rodolfo Cota de manera prodigiosa achicó de manera perfecta para mantener con vida a su escuadra.

Necesitado de ir al frente, Ambriz no tuvo más que sacar al zaguero Ramiro González para darle cabida al ecuatoriano Vinicio Angulo y así tener más gente de ofensiva.

"Tuca" quiso cerrar ya el juego a falta de 14 minutos para el final con el ingreso de Carlos Salcedo y la salida de Rafael Carioca, con lo que ya no tuvo trabajo en medio campo y dejó que "La Fiera" se fuera con todo al frente.

Dicha situación se reflejó solo instantes después en los que Nahuel nuevamente fue factor fundamental al sacar abajo, pegado al poste un disparo raso de Navarro que llevaba etiqueta de gol, así como con un manotazo un remate de cabeza de Angulo que iba para el fondo.

Tras esos dos sustos, Tigres amainó los impulsos de los del Bajío, que se quedaron con diez hombres por la expulsión del colombiano.

¡Una rayita más!

El equipo Tigres de la UANL logró el séptimo título en su historia en la Primera División de México. El cuadro universitario iguala en el quinto sitio de los equipos con más campeonatos precisamente a los "Panzas Verdes" y a los Pumas de la UNAM, con siete. Además que ya superó a los "Guerreros" de Santos Laguna y a los "Tuzos" del Pachuca, que se quedaron con seis campeonatos en su historia.

Temporada Campeón Subcampeón

C2019 Tigres León

A2017 Tigres Monterrey

A2016 Tigres América

A2015 Tigres Pumas

A2011 Tigres Santos

81-82 Tigres Atlante

77-78 Tigres Pumas

Ferretti iguala a Trelles

El brasileño Ricardo Ferretti ya empató a Ignacio Trelles como el técnico más ganador del futbol mexicano al llegar a siete títulos, luego de que los Tigres de la UANL se impuso a León en la final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

El "Tuca" empató al estratega más exitoso en la historia de México, con la diferencia que el sudamericano lo hizo solo en torneos cortos, en tanto que Don Nacho Trelles lo consiguió en temporadas largas.

Le sabe especial al 'Pechu'

Es su quinto título de Liga con los Tigres, pero el que consiguió anoche en el Estadio Nou Camp tuvo un sabor especial para el lateral izquierdo Jorge Torres Nilo. La lesión de Jesús Dueñas le abrió un hueco en la alineación durante la Liguilla y anoche en el juego de vuelta de la Final. "Te soy honesto, le agradezco demasiado a Dios, he sido muy bendecido en todo este tiempo que he estado aquí, todo se lo he dedicado a Jesucristo, esta temporada fue la más difícil, no me había tocado jugar, Dios me dio la oportunidad y vaya que lo disfruté", dijo.

¡Desbordado en llanto!

León se quedó sin uno de sus elementos más importantes en un momento inesperado de la Gran Final del Clausura 2019.

Ángel Mena tuvo que salir por una lesión que sufrió en medio campo al minuto 31 y en su lugar entró Jean Meneses; sin embargo, el ecuatoriano se llenó de lágrimas por abandonar el terreno de juego, entre el asombro y aplausos de su afición.

Nahuel Guzmán, la figura

El portero Nahuel Guzmán fue la figura de la final del Clausura 2019, a diferencia de otras ocasiones en que errores suyos le habían costado a Tigres.

Este domingo, con sus acertadas intervenciones fue el mejor aliado de los universitarios para que consiguieran su quinto título de la década. Hizo lo que tenía que hacer bajo los tres postes y gracias a él, sobre todo, el conjunto que dirige Ricardo ´Tuca´ Ferretti no recibió gol en los dos partidos de la final.

"Que sigan hablando; estamos haciendo grande a este equipo", declaró el argentino.

La primera de Miguel Garza

Miguel Ángel Garza celebró su primer título como presidente de los Tigres. El directivo auriazul tomó su nuevo puesto hace un año prácticamente y ha alcanzado su primera Final de Liga, la cual se transformó en el séptimo campeonato en la historia del equipo. "Me siento contentísimo, con una medalla y un trofeo más ganado por este grupo", dijo.

"Al final somos campeones"

Así, bastó el 1-0 conseguido en la ida con un tanto de André Pierre Gignac que tiene aún la espinita de la Concachampions. "Tigres es un equipo fuerte mentalmente, perdimos una final importante pero regresamos más fuerte y ganamos esta final", dijo el delantero Gignac refiriéndose a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF que perdieron contra Monterrey. "Al final somos campeones, tal vez no jugamos nuestro fútbol pero a fin de cuenta lo que importa es ganar, somos campeones y lo merecemos porque hemos sufrido demasiado".