Es tiempo de rendir cuentas. Multas a quien incumpla con el ISR

McAllen, Tx.- A unas horas de la fecha límite, todo el mundo anda corriendo para cumplir con la declaración de impuestos.

"Solamente he hecho unas extensiones, pero este fin ha sido uno de los más ocupados, sino el más", señaló Gabriela Becerra, una preparadora de impuestos del Valle del Río Grande, con más de dos décadas de experiencia.

Este año, la fecha límite para declarar los impuestos vence hoy 15 de abril . Pero aún así, seguramente habrá personas que esperaron hasta el último momento para realizar los trámites.

En la experiencia de Becerra, la mayoría de esta gente es la que le debe dinero al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS).

"Las personas que van a recibir dinero siempre se apresuran a hacer sus impuestos lo más temprano posible", dijo.

Para aquellos que crean que le deberán dinero al Tío Sam, la preparadora de impuestos les recomienda pedir una extensión de seis meses (hasta el 18 de octubre) y pagar lo más que puedan. Esto porque la extensión no elimina el requisito de un pago el 15 de abril.

"Si puede pague la mitad o más porque solamente así va pagar penalidad e interés de lo que queda debiendo", dijo tras agregar que esta penalidad e interés es más caro que el interés de una tarjeta de crédito y por eso, el mismo IRS recomienda utilizar una tarjeta de crédito para pagar esta deuda.

Los créditos por ingresos obtenidos (Earn Income Tax Credit) para personas de bajos recursos varían desde aquellas que son solteras y no tienen hijos.

No obstante, hay que recordar que el hijo debe ser menor de 18 años, o ser menor de 23 si es estudiante.

ITIN, PERO SIN DERECHOS

Las personas sin un número de seguro social válido pueden presentar su declaración de impuestos utilizando el número ITIN (Individual Tax Payer Identification Number ó Número Individual de Identificación de Tributario).

Lo único es que aquellos que utilicen un ITIN no puede obtener los créditos por el dinero ganado arriba de sus ingresos sujetos a impuestos. El ITIN sirve solamente para presentar la declaración de impuestos tributarios y no cambia el estado migratorio del contribuyente ni le otorga permiso para trabajar en este país.

Eso no preocupa a Maricela Aguirre, una veracruzana que lleva siete años en Estados Unidos y que ha hecho sus impuestos cada año utilizando este número.

"A mi no me interesa recibir dinero. Yo sólo quiero mostrar que he estado haciendo las cosas bien", dijo la mujer. "Aunque no seamos legales, es parte de vivir en este país", dijo Aguirre, madre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, y quien carece de documentos migratorios.

Este día se vence el plazo para la declaración de impuestos 2018 y si no la hecho, aún le quedan algunas horas para aprovechar la ayuda disponible y cumplir con el Tío Sam.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con asistencia e información para contribuyentes con declaraciones pendientes de último momento.

Inclusive le ofrecen opciones para hacerlo de forma electrónica y gratuita por medio de FREE File. Para aquellos contribuyentes que necesiten una extensión del plazo, el IRS otorga prórrogas, pero sólo para quienes cumplan con los requisitos.

La ayuda tributaria del IRS está disponible las 24 horas al día, los siete días a la semana, en IRS.gov/espanol.

Recomendación ciudadana

Expertos en el tema recomiendan a los ciudadanos, sin importar su status migratorio, cumplir con la declaración de impuestos.

>Las personas que van a recibir dinero siempre se apresuran a hacer sus impuestos lo más temprano posible.

>Para aquellos que crean que le deben dinero al Tío Sam deben pedir una extensión de seis meses (hasta el 18 de octubre) y pagar lo más que puedan.

>Lo complicado es que la extensión no elimina el requisito de un pago el 15 de abril.

>Pague la mitad de su adeudo o más, solamente así pagará la penalidad e interés de lo que queda de deuda.

>Los créditos por ingresos obtenidos (Earn Income Tax Credit) para personas de bajos recursos varían desde aquellas que son solteras y no tienen hijos.