Es tiempo de consentirnos

NIEVE DE FRESA Y YOGURT Ingredientes 2 tazas de fresas picadas congeladas 1 botecito de yogurt griego natural (145 gr) 2 sobres de stevia, o azúcar-miel al gusto Coco rallado tostado, para decorar o servir, opcional Elaboración Si las fresas no están picadas en pedazos pequeños hay que dejarlas descongelar un poco hasta que las puedas picar, de lo contrario la procesadora va a batallar más. Vuelve a congelar las fresas. Coloca las fresas en la procesadora de alimentos junto con el yogurt y el endulzante. Pulsa hasta que se haya picado bien todo y esté bien mezclado. Vas a tener que mezclar con una cuchara de vez en cuando para que todo se incorpore bien. Sirve inmediatamente y congela la nieve restante en un molde con tapa. DONAS DE NUTELLA HORNEADAS (SIN GLUTEN) Ingredientes Donas de nutella: 1 taza de harina sin gluten (All Purpose Baking Flour Gluten Free) o harina de trigo l½ cucharita polvo de hornear 1 pizca de sal taza azúcar mascabado ½ taza nutella o crema de avellanas y chocolate ¼ taza mantequilla sin sal derretida 1 huevo, batido l½ cucharita extracto de vainilla taza leche de almendras o tu leche favorita Glaseado: ½ taza azúcar glass 2 cucharadas nutella 3-4 cucharadas leche de almendra o la necesaria (o tu leche favorita) Elaboración Precalentar el horno a 190°C. En un bowl o recipiente mezclar la harina sin gluten, polvo de hornear, sal y azúcar mascabado. Mezclan bien los ingredientes secos y en otro recipiente calientan la nutella para que quede más liquida. Agregan al bowl de ingredientes secos la mantequilla, huevo, nutella, vainilla y leche de almendras (o tu leche favorita). Mezclan bien con un miserable o espátula hasta que esté bien incorporado (sin mezcla de más). El molde debe de ir perfectamente engrasado, ya que estas donas tienden a quedarse pegadas en el molde. No importa que tu molde sea de los que no se le pega el pan o pasteles, de verdad tienes que engrasarlo. Vacía la mezcla con una cuchara o vacía la mezcla en una bolsa ziploc y corta un extremo, para llenar el molde de donas mucho más rápido y fácil. Salen 6 donas con esta receta. Hornea en un horno precalentado a 190°C durante 12-15 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Retira del horno y deja enfriar en el molde 5 minutos. Retira con cuidado y ayudándote de un cuchillo para separar las donas. Deja enfriar y por mientras prepara el glaseado. Vas a mezclar en un platito los ingredientes del glaseado, la nutella con el azúcar glass hasta bien mezclado. Agrega la leche hasta llegar a la consistencia deseada. Con un cuchara cubre las donas y decora inmediatamente ya sea con grageas, granillo de chocolate o de colores, nueces, almendras o déjalas así solas glaseadas. Notas Si no tienes molde de donas puedes usar un molde de muffins o mini muffins y llena el molde hasta que esté lleno ¾, solo recuerda y vigila el horno ya que le tiempo de cocción va a cambiar. Cocina hasta que al insertar un palillo estos salgan limpios. PASTA ESTILO PIZZA DE PEPPERONI

Ingredientes

1 chorrito de aceite de oliva o de coco

250 gr carne molida de res o de cerdo (la que prefieran)

¼ cebolla blanca, picada finamente

6 champiñones, en rebanadas

½ pimiento verde, en cuadritos

250 gr espagueti, sin cocer

1 botecito de 170 gr pasta de tomate

1 ½ taza agua hirviendo

¼ taza aceitunas negras picadas

1 ½ taza queso mozzarella o manchego, rallado

21-24 rebanadas de pepperoni

Elaboración

Cocinar la pasta en agua hirviendo salada hasta que esté al dente (cuando todavía está un poquito duro por dentro pero suave por fuera).

Calentar aceite en un sartén antiadherente y suavizar la cebolla por 3-4 minutos.

Agregar la carne molida y cocinar a fuego medio alto durante 3 minutos, mezclando de vez en cuando.

Agregar los champiñones y el morrón y mezclar bien. Dejar cocinar unos 3 minutos.

Mezclar el agua hirviendo y la pasta de tomate hasta que quede bien incorporado.

Agrega la mitad de la salsa de tomate y el espagueti cocido (escurrido), mezclar bien.

Agregar la salsa de tomate restante y sazonar con tomillo, albahaca y orégano seco.

Por ultimo agregan las aceitunas, sazonar al gusto con sal y pimienta y mezclar bien.

Precalentar el horno a 200°C.

Colocar la mezcla de espagueti en un molde engrasado.

Cubrir con el queso rallado y decorar con las rebanadas de pepperoni.

Hornear hasta que el queso se haya derretido, unos 10-12 minutos.

GATO DEL SABOR

Ingredientes:

1 taza de arroz blanco hervido

200 gramos de queso panela

50 gramos de jamón

50 gramos de queso amarillo

1 jitomate cherry

Zanahoria baby

Cortadores circulares

1 alga marina deshidratada

Cortador de flor pequeña

Cortador de pez

Lechuga

Instrucciones:

Hierve el arroz, según las indicaciones del paquete.

Monta el arroz sobre un plato extendido y compacta para darle forma a la cabeza y al cuerpo (moldea pequeños óvalos); acomoda como se refiere en la imagen.

Saca con el queso panela las orejas, patas y cola; usa el jamón para las huellitas (usa los cortadores circulares) y orejas. Emplea el cortador de pez en el queso amarillo.

Por último, detalla el cuerpo del gatito con triángulos -de diferentes tamaños- de alga. Simula el collar con una tira de queso amarillo y el jitomate cherry. Decora el plato con la lechuga y flores de zanahoria (emplea el cortador de flor).