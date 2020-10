Es ´Tecatito´ pilar del Tri

Gerardo Martino considera como un pilar en el Tri a Jesús Manuel Corona, más allá de que el propio futbolista acepta que le falta gol.

"Si además hiciera goles ya estaríamos hablando de algo terriblemente superior. Está bien que él se proponga este tipo de metas, cualquier persona busca ver por dónde mejorar. Es mucho lo que él ofrece al equipo y seguramente lo ayudaremos a mejorar dentro de nuestras posibilidades.

"En lo que respecta a ser más certero de cara a las ocasiones, juega muy bien en corto, está muy crecido, es un pilar en la Selección", expresó el técnico de la Selección Mexicana en la víspera del juego contra Argelia.

El "Tata" descartó que vea el delantero Javier Hernández apático o sin falta de ganas de ir al Tri.

El técnico prevé pocos cambios para el juego contra los argelinos en La Haya, programado para este martes a la 1:45 p. m., tiempo del Centro de México.

NO SE MAREA EL ´TATA´

Gerardo Martino no se jacta de sus grandes números con Selección Mexicana, de cara al juego contra Argelia.

El "Tata" presume 17 victorias, un empate y una derrota a lo largo de su gestión.

"Los números por sí solos no dicen mucho, a veces hay que revisar la envergadura de los rivales y sobre todo el contenido de esos triunfos, eso cierto que se puedan encadenar una serie de triunfos no jugando bien, pero me inclino más a sacar conclusiones del funcionamiento del equipo.