Es su momento

La adaptación no ha sido sencilla. Las críticas por sus errores, vertidas por Christian Horner o Helmut Marko, no han hecho mella en el jalisciense, acostumbrado a pelear desde su llegada a la F1 en 2011.

"El trabajo mental también es mucho de la experiencia por cómo he formado mi carácter a lo largo de los años, quien conoce mi historia sabe por lo que he pasado; en cada momento he pasado por circunstancias diferentes y todo eso te ayuda. Te va forjando ese carácter que al final de cuentas en este nivel lo necesitas", comentó "Checo" desde Francia a un selecto grupo de medios en el que estuvo Grupo REFORMA.

"Estoy en un momento de mi carrera donde mi único rival soy yo mismo, donde quiero mejorar y hacerlo lo mejor posible".

"Checo" no se asume como el segundo piloto de Red Bull, detrás de Max Verstappen, incluso tiene la promesa de Horner de de tratarlos en igualdad de circunstancias.

"La temporada aún es muy joven. Tengo 11 temporadas en la Fórmula Uno para saber que las temporadas son bastantes largas y todavía queda mucho camino por recorrer. Estoy tranquilo. He ganado una carrera, todavía hay mucho por hacer este año, tengo que seguir con esa evolución, seguir mejorando y veremos al final del año cómo estamos.

"Siempre he tenido calificativo de todo tipo en mi carrera, al final me enfoco en mi trabajo, en dar lo mejor de mí, si sigo con esta progresión, con estos resultados, puedo estar muy positivo", agregó.

Pérez y Red Bull intentarán sacarle más ventaja a Mercedes este fin de semana en el Gran Premio de Francia, que se disputa este domingo a las 8 de la mañana.

HONRA AL MEXICANO

´Pedro tiene su lugar´

Con su triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán, Sergio Pérez igualó a Pedro Rodríguez como el piloto mexicano con dos victorias en la F1.

"Lo que hizo Pedro (Rodríguez) siempre estará en nuestra historia y le tenemos que dar su lugar por siempre. Creo que soy el único en poder decir lo difícil y cómo llegar a este nivel", comentó "Checo" Pérez desde Francia.

Rodríguez de la Vega ganó el GP de Sudáfrica en 1967 y el de Bélgica en 1970, además sumó 7 podios en 54 carreras.

"Checo" acumula 11 podios en 11 años, y su primera victoria fue el año pasado en el GP de Sakhir (con Racing Point, hoy Aston Martin).

"Checo" registra 3 segundos lugares y 6 terceras posiciones desde su debut en 2011 (Sauber).