Es su hada madrina

Ciudad de México.

Para Mau & Ricky, Thalía es el hada madrina de su cuento musical.

Gracias a que la cantante grabó su tema "Por lo que Reste de Vida", sintieron la confianza de volverse cantautores.

"La primera persona que nos grabó una canción fue Thalía. Yo me acuerdo con el miedo y la incertidumbre de empezar una carrera nueva, de decirme: ´Bueno, si esta canción me la graba Thalía, me dedico a esto; si no, es una señal de que esto no es a lo que me debo dedicar´.

"Thalía, sin saberlo, tuvo en sus manos que Mau y Ricky se dedicaran a esto", compartió Ricky Montaner, en entrevista.

Y volvieron a trabajar con ella, en el sencillo "Ya Tú Me Conoces", lanzado ayer.

UN HONOR

"Que una leyenda de la música haya pensado en nosotros es un hermoso honor, significa demasiado. Aparte de lo mucho que amamos la canción, es lo mucho que la amamos a ella y lo agradecidos que estamos de poder juntarnos. "Creo que la gente la va a gozar porque es una canción súper divertida y podrá ver la química que tenemos. Desde que tocamos el set del video no paramos de reírnos, de conversar. Ella y su esposo, Tommy, son lo máximo", dijo.

Ya han colaborado con figuras como Nicky Jam, Sebastián Yatra y Manuel Turizo, pero aseguran que es gracias a las mujeres que su trayectoria ha tomado impulso.

"Las mujeres siempre han sido parte fundamental de nuestra carrera, desde que empezó nuestro éxito hace dos años, con ´Mi Mala´, una canción que tiene la mayor cantidad de colaboraciones femeninas latinas, siendo todo un éxito.

"Después Thalía, que fue la primera mujer y la primera persona en grabarnos una canción como compositores; luego nuestro primer ´featuring´ fue Karol G, y nuestro primer remix fue con Karol, Becky G, Leslie Grace, Lali. Han sido parte de nuestra carrera desde el principio", destacó.