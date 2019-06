Es significativo el triunfo: J. Bonilla

Tijuana, B.C.

El candidato de Morena a la Gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla, se declaró ganador de la elección.

"Es significativo este triunfo, son 30 años de represión, de marginación, el pueblo dijo ya. Esta elección no la gana Bonilla, sino que la gana la gente", aseveró en conferencia de prensa.

"Seremos un gobierno honesto, comprometido con los más necesitados, sin dejar al margen a las organizaciones, a los sindicatos, a los grupos empresariales, todos tienen cabida en el proyecto de morena y de la coalición que nos llevó al triunfo".

Acompañado por el delegado de Morena en la entidad, Leonel Godoy, y del empresario Arturo González Cruz, candidato a la Alcaldía de Tijuana, sostuvo que a la entidad le irá muy bien.

"A Baja California le va a ir muy bien, el señor Presidente de la República quiere mucho al estado y tiene un gran compromiso con el Estado", expresó.

Asimismo, dijo que estaba esperando la llamada del Gobernador Francisco Vega ante los resultados.

"Hemos estado esperando la llamada del Gobernador, pero nunca llegó. Dijo que tenía que irse a México, a pesar de que se había comprometido de que lo iba a hacer cuando las encuestas dieran los resultados, pero a lo mejor nos habla a medianoche, yo les aviso si me habla". Y pide PAN no declarar ganadores El presidente estatal del PAN en Baja California, José Luis Ovando Patrón, pidió no adelantar ganadores en la elección para la Gubernatura.

En conferencia de prensa en la que no estuvo presente el abanderado panista Óscar Vega, desestimó el triunfo de Jaime Bonilla, candidato de Morena.

"Nuestros números, nuestros datos, con toda esa reserva, nos presentan una elección cerrada con una diferencia menor a un dígito, para ser más precisos, tan sólo cuatro puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar", declaró.

"Nuestros números, a nosotros, con toda reserva, nos ponen arriba en Mexicali y en Tecate, nos ponen empatados en Playas de Rosarito y no nos presentan claridad en Ensenada y en Tijuana".

Ovando dijo que es impensable declarar ganador a alguien, por lo que llamó a esperar que terminen los cómputos de las casillas e, incluso, los distritales en caso de ser una elección cerrada.

"No queda la duda de que esta es una elección que nadie se puede declarar ganador", insistió.

"Nadie tiene ahorita la posibilidad de soltar los globos ni aventar el conffeti ¿eh? Quienes lo están haciendo ahorita lo están haciendo de manera irresponsable celebrándose sus propias mentiras".

Refirió que las encuestas de salida marcan hasta un 15 por ciento de personas que no respondieron, por lo que que sumados al margen de error, es difícil declarar un ganador.

"Estamos en la pelea en Puebla la Gubernatura y aquí en Baja California", sostuvo.