Es septiembre mes de la prevención del suicidio

Edinburg, Tx. - En los Estados Unidos, hay más de 1.7 millones de muertes por suicidio anualmente: en promedio, una persona muere por suicidio cada tres horas.

El Tribunal de Comisionados aprobó una proclama que designa a septiembre como el Mes de la Prevención del Suicidio, en apoyo de los esfuerzos para identificar, apoyar y ayudar a las personas en crisis y sus familias.

Yolanda Estrada-Peralez, comenzó con su esposo Francisco la campaña Say Yes to Life (Di sí a la vida), después de la muerte de Andrew, su hijo de 17 años, el 15 de diciembre de 2015.

"El mensaje para todos es que no sientan que sus problemas son el final de su historia", dijo Estrada-Peralez. "Hay esperanza, y tú importas; di que sí a la vida".

A Estrada-Peralez se han unido otros residentes del Condado de Hidalgo que han perdido a un ser querido por suicidio.

El grupo que conmemora a algunas de las víctimas del suicidio presentaron fotos y la fecha en que cada una murió, se presentó ante las autoridades del condado. Sus edades iban desde Jeremy Isaiah Sandoval, de 16 años, quien murió en 2012, hasta el padre de 49 años. Ricardo García Jr., quien murió en 2011. La última víctima de suicidio conmemorada fue Javier "Wi" García, quien tenía 17 años cuando murió el 28 de mayo de 2017.

Para crear conciencia, se llevará a cabo la segunda celebración anual de Prevención y Concientización del Suicidio del Condado de Hidalgo, organizado por Say Yes to Life, la Familia Peralez, Chris Ardis, Vivian Velázquez Tamez, y el Bachillerato Internacional de Lamar Academy Student Council

La cita es a las 18:30 horas el 8 de septiembre en North San Juan Park en 509 East Earling Road en San Juan.

"Se necesita una gran cantidad de fuerza de aquellos que pueden admitir que necesitan ayuda", dijo el comisionado del Precinto 1, David Fuentes. "La enfermedad mental es una enfermedad no discriminatoria que afecta a todos, gracias por concienciar sobre esta enfermedad y demostrar su fortaleza educando aún más a la comunidad".

Se insta a los residentes del Condado de Hidalgo a reconocer el suicidio como un problema importante de salud pública y apoyar el desarrollo de servicios accesibles de salud del comportamiento.

Pueden llamar a la línea nacional de suicidio 1-800-273-TALK; y usarla cuando usted, un amigo o un ser querido está experimentando una crisis, para que se puedan salvar vidas.