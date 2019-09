Ciudad de México.- Víctor Trujillo es realista. Los avances de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, dice, no dependerán de la buena voluntad de Sergio Mayer, su presidente. El actor no tiene nada contra el ex Garibaldi, sólo adelanta que las iniciativas prosperarán si cuentan con el visto bueno del Ejecutivo, es decir, del Presidente López Obrador.