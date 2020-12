¡Es pura dinamita!

Noel "Dinamita" Rosales le hizo honor a su apodo ofreciendo un gran combate de exhibición ante Daniel Vaquera de Nuevo Laredo, esto durante la última función de box amateur que se celebró en la Academia de Boxeo Heriberto Deándar.

Fueron 3 rounds frenéticos en donde ambos pugilistas tiraron todo lo que traían en sus puños para deleite de los aficionados. El gancho al hígado fue su mejor arma, Noel mostró un boxeo inteligente y con maestría golpeó las zonas blandas de su rival.

Sin duda el combate sirvió de mucho fogueo para el pugilista reynosense quien lleva un buen recorrido en el ring con 24 combates de los cuales ha ganado en 21 ocasiones y solamente tiene 3 derrotas.

"Me voy muy contento con esta pelea, fue un rival duro, sin embargo supimos llevar la pelea, me sirvió mucho y fue un buen espectáculo para el público, sus gritos y su apoyo me hicieron saber que hice bien las cosas", indicó el peleador.

Rosales está disfrutando su momento y advirtió que en un futuro cercano con el apoyo de su padre podrá cumplir el sueño de pelear en el terreno profesional.

"Agradesco a mi padre y a mis amigos que en todo momento me apoyan, ser profesional es algo que ya tengo en mente pero no es algo que se haga de un día para otro, yo quiero hacerlo bien y necesito más tiempo", finalizó.