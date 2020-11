Es Pumas sublíder del Guardianes 2020

Con doblete de Juan Dinenno en los últimos cinco minutos, Pumas vino de atrás para derrotar 2-1 a Cruz Azul y tomar el subliderato del Guardianes 2020.

Con este resultado, la UNAM llega a 32 puntos y manda al América al tercer sitio por diferencia de goles.

La Máquina es cuarto con 29 puntos.

Pineda logró su tanto 53´, mientras que Jonathan Rodríguez, virtual campeón de goleo con 12 tantos, falló un penal.

Al 85´, Dinenno logró el empate y al 89´ el del triunfo.

Truena ´Tuca´ contra el VAR

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, arremetió contra el arbitraje y el VAR, y lo culpó del empate ante Atlas con el que se quedaron en Repechaje.

Ferretti señaló que el gol de André-pierre Gignac, que le daba a los felinos el 2-0 al 92´, fue mal anulado y por una "negligencia" no revisaron un gol "legítimo" que les daba el triunfo.

"No es cosa que me gusta hablar mucho del arbitraje, siento el segundo gol no entiendo lo que están utilizando del VAR. Se dice que una expulsión, un penal o un gol se revisa, y el segundo gol que anotamos es legítimo", expuso.

"Y lo que se espera uno por lo menos en la situación del gol es la revisión del árbitro y del VAR es revisar. Hoy cometen una equivocación y nos mandan a Repechaje, quitan un gol y quitan el título de goleo.

"Me molesta, me irrita, me encabrona que no la hayan hecho. Nos afectó en el marcador final, en la situación final, en la situación de una clasificación a la Liguilla".

Ferretti aceptó que más allá de las fallas arbitrales el equipo generó oportunidades, pero mantuvo su rechazo al trabajo de los centrales y video arbitraje en el gol de Gignac.

"Durante los 90 minutos tuvimos muchas oportunidades de gol que no concretamos, y cuando concretamos por una negligencia nos anulan el gol".

Pese a tener el pase en sus manos, Tigres fracasó en su misión de clasificar de manera directa a la Liguilla y se quedó en el sexto lugar de la clasificación, con 28 puntos.