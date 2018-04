Es posible que los rusos tengan información sobre Trump: Comey

En una entrevista con ABC News difundida este domingo, la cual coincidió con la publicación de su próximo libro, Comey ofreció su versión de los acontecimientos alrededor de su despido y las investigaciones sobre la intromisión rusa en las elecciones y el manejo de los correos electrónicos de Hillary Clinton.



Varios de los episodios que describe en detalle, incluyendo una conversación privada sobre el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Michael Flynn son clave en la investigación del Fiscal especial Robert Mueller, y su relato podría ser valioso para que los fiscales examinen si las acciones del Mandatario equivalen a un delito de obstrucción de la justicia.



El ex director del FBI, quien hasta su despido en mayo comandaba la pesquisa sobre los posibles vínculos entre Moscú y la campaña de Donald Trump, reconoció que era asombroso pensar que Rusia pudiese tener información perjudicial sobre un Presidente estadounidense. Pero en el caso del republicano, agregó, no podría descartar la posibilidad de que el dirigente se haya visto comprometido.

"Estas son más palabras de las que nunca pensé que diría sobre un Presidente de Estados Unidos, pero es posible", aseguró Comey al conductor de ABC News George Stephanopoulos.



Comey respondió así cuando fue cuestionado sobre si el Mandatario trató de obstruir a la justicia cuando vació la Oficina Oval de funcionarios el pasado febrero, antes de animarlo a cerrar la pesquisa sobre Flynn, quien en ese momento era sospechoso de mentir al FBI sobre sus contactos rusos.



El pasado diciembre, el General retirado se declaró culpable y actualmente coopera con el Fiscal Especial.