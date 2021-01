"Es personal el consumo de remedios alternativos contra el Covid": Salud

Cd. Victoria, Tam.- El consumo de remedios alternativos contra enfermedades como la COVID-19, tales como el Dióxido de Cloro, es algo personal y totalmente voluntario señaló la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; además, corresponde a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios llevar a cabo las pruebas necesarias para la autorización de los medicamentos.

"El tema de la posición de la Secretaría de Salud frente a medicamentos que no están registrados en el catálogo de medicamentos es simplemente que no se pueden brindar dentro de una institución pública", señaló luego de que el pasado miércoles el diputado Francisco Garza de Coss hizo un llamado a la COFEPRIS para que hiciera un estudio sobre las supuestas propiedades curativas del Dióxido de Cloro, "el tema de que la persona pudiera tomar o no, o de que alguien quiera lanzar una iniciativa eso es totalmente voluntario".