¡ES PEPE EL SUCESOR!

Guadalajara, Jalisco

Sin temor al rechazo de la afición ni al malestar que encuentre en el vestidor, José Saturnino Cardozo fue presentado como nuevo técnico de las Chivas, en donde llega a escribir su propia historia.

"Un técnico que diga que no tiene ilusión de dirigir a Chivas está mintiendo", sentenció el paraguayo.

"Quiero agradecer al señor (Jorge) Vergara, a José Luis (Higuera) a Amaury (Vergara), por darme la posibilidad de llegar a un club grande como es Chivas, la responsabilidad es bastante grande, pero me parece a mí que tenemos una afición que va a esperar muchísimo de nosotros, pero gracias por la confianza y estamos aquí para trabajar dede hoy".

"Sé que la vara es muy alta la que dejó el anterior entrenador, su trabajo fue fantástico, pero yo vengo por mi propia historia. Vengo por gloria a este equipo", advirtió Cardozo.

Desde que se hizo oficial su nombramiento en redes, la afición de Chivas mostró rechazo a la llegada del ex goleador del Toluca.

"Es respetable, yo vengo a hacer mi propia historia en Chivas, la gloria no tiene precio y vengo a eso, tengo plantilla para eso. A la gente hay que dejarla, obviamente está molesta porque se fue un técnico que ganó cinco títulos y es normal, pero nosotros con el trabajo que vamos a tener y con la unión con el plantel, no tengo duda de que se jugará bien", afirmó.

El Rebaño cumplió ayer con su primera sesión con Cardozo al frente, en medio de un ambiente tranquilo, pero de pocas bromas y risas. Con actitudes más expectantes y de resignación.

Renuncia Francisco Gabriel

Francisco Gabriel de Anda renunció ayer como director deportivo del Guadalajara debido a la falta de comunicación que existe con la parte administrativa y los dueños del equipo.

"Desde que llegué, me di cuenta que había temas anteriores que me podían afectar, después de 4 meses las circunstancias no son favorables y es por eso que se tienen que tomar decisiones, en ese sentido yo simplemente agradezco al señor Jorge Vergara la oportunidad que me dio de venir aquí", dijo De Anda en rueda de prensa.

"Cuando llegué, lo único que solicité fue que se me dijeran las cosas tal y como son, no puse ninguna otra condición. En momento cruciales sí faltó una buena comunicación, sobre todo en temas cruciales en donde me hubiera protegido el estar un poco más informado de la situación".

Chivas no se vende: Higuera

Su reaparición fue con un mensaje de buenos días en su perfil Twitter, pero luego, tras meses de no aparecer y no dar declaraciones, José Luis Higuera habló y negó que el equipo esté en venta.

"Totalmente falsas (las versiones de venta), el mismo Jorge (Vergara, dueño) establecerá un comunicado muy claro", expresó el ejecutivo en la radio con Ciro Gómez Leyva.

"No hemos contratado a ninguna banca de inversión para venderlo, no hay tratos con ningún grupo internacional o nacional para vender a las Chivas".