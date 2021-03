¿Es Pepe Le Pew, de los Looney Tunes, un acosador?

Al menos para el columnista de The New York Times, Charles M. Blow, quien considera que el personaje normaliza y perpetúa la cultura de la violación. En su texto "Six Seuss Books Bore a Bias", en el que Blow principalmente habla sobre cómo el racismo está impregnado en la cultura pop, también hace mención sobre el zorrillo francés.



Mientras algunos estuvieron de acuerdo con sus observaciones, otros lo criticaron por sugerir que una caricatura podría influir en el comportamiento de una persona.