Es Pabón el ´sacrificado´

Monterrey, N.L.

En su primera conferencia de prensa previo al torneo, Javier Aguirre fue duro, directo y muy comunicativo.

De golpe, el "Vasco" reveló lo que otros entrenadores siempre tratan de ocultar y dijo que los dos extranjeros sacrificados para el arranque del torneo son el capitán Dorlan Pabon y Nicolás Sánchez.

Las razones son distintas, en el caso de Dorlan es por decisión técnica y con "Nico" porque tiene Covid-19, algo que ni el club y la mayoría de los jugadores suelen informar.

"La verdad que no podemos ver nada que no hayamos visto antes. Es decir vino (Adrián) Mora, que nos viene a ayudar Mora, perdemos a ´Nico´ que está convaleciendo en casa pues por el Covid y los demás somos los mismos", dijo Aguirre en videoconferencia desde El Barrial.

Aguirre dijo que le costó mucho definir su cuadro titular y a cuál extranjero dejar en casa, pues al sólo permitirse convocar a nueve debe dejar a dos de los 11 que tiene el club, lo cual le provoca a los entrenadores cometer una injusticia.

Así es que reveló que tomó la decisión de dejar a Dorlan, quien cuando se había ido a la tribuna era o por lesión o por una medida disciplinaria.

"Me parece injusto para el jugador que hace su mejor esfuerzo y al final de cuentas si no hay sanción, lesión o contagio pues tienes que prescindir de dos buenísimos elementos en este caso pues ´Nico´ es uno y he decidido que Dorlan sea el otro que se queda en casa", añadió.