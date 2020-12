¿Es obligatorio ponerse la vacuna contra el Covid-19? Esto dice la OMS

Con la llegada de diferentes vacunas contra el coronavirus y la aprobación e inicio de programas de vacunación en diversos países, han surgido dudas respecto a los criterios que se usarán para distribuir las inmunizaciones, así como la preocupación sobre si la vacunación será obligatoria.

El lunes 7 de diciembre, durante su conferencia bisemanal, la Organización Mundial de la Salud abordó dichos cuestionamientos, invitando a la población a ejercer la responsabilidad individual ante la inmunización y exhortando a la no obligatoriedad de la vacuna.

Hasta la fecha, se han registrado más de 68 millones de casos de coronavirus en el mundo, así como más de 1.5 millones de muertes relacionadas con el Covid-19, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

¿Qué es el coronavirus?

La OMS indica que los coronavirus "son una extensa familia que de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos".

En los humanos, los coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y, ahora, la enfermedad por coronavirus conocida como Covid-19.

El Covid-19, que fue descubierto a raíz del primer brote en Wuhan, China en diciembre de 2019, ha demostrado ser una enfermedad altamente infecciosa que puede presentar graves complicaciones de salud y que incluso puede causar la muerte.

Esta enfermedad se propaga fácilmente de persona a persona a través de las gotículas que salen de la nariz y boca de las personas infectadas al toser, estornudar o simplemente hablar. Una persona puede contagiarse de Covid-19 al inhalar las gotículas expelidas por una persona infectada por el virus.

Algunos de los síntomas del Covid-19 incluyen fiebre, tos seca, cansancio, dolor muscular, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies, como señala la OMS.

¿Es obligatorio ponerse la vacuna del Covid-19?

En un comunicado, la OMS señaló que será decisión de cada país o empresa hacer que la inmunización contra el coronavirus sea un requisito.

Además, es posible que haya una "fuerte recomendación" de vacunarse dirigida a los trabajadores de la salud, especialmente aquellos que están en la primera línea.

Sin embargo, la agencia de salud de las Naciones Unidas señaló que "es vital asegurarse de que las personas tengan toda la información correcta sobre su efectividad y seguridad" con el objetivo de que puedan tomar la decisión personal respecto a aplicarse la vacuna.

El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan dijo en una conferencia de prensa que "hay circunstancias específicas en que los Gobiernos tendrán que exigir estos requisitos de las vacunas, pero todos los que trabajamos en salud pública quisiéramos evitar que esto se convierta en un medio general para lograr que la gente se inmunice".

De acuerdo con Ryan, la mejor estrategia para inmunizar a las personas es presentarles los datos y beneficios de las vacunas para que decidan por sí mismos. Sin embargo, acotó que habrá circunstancias en donde "la única decisión correcta es vacunarse".

Al respecto, la doctora Katherine O´Brien especificó que estos casos incluyen a los trabajadores de la salud: "Nos podemos imaginar ciertas profesiones en hospitales como los técnicos respiratorios y los médicos y enfermeras en unidades de cuidados intensivos donde habrá una recomendación muy clara de que se vacunen para proteger a los trabajadores y los pacientes".

Además, la doctora Mariangela Simao, directora adjunta sobre Acceso a Medicinas, Vacunas y Fármacos, agregó que la OMS considera que, en el caso de las inmunizaciones de adultos, es mejor trabajar con campañas de información y hacer accesible la vacuna para los grupos prioritarios, dado que no hay vacunas suficientes para inmunizar a toda la población.

La inmunización es una responsabilidad individualMichael Ryan añadió que es necesario que cada quien se cuestiona sobre la responsabilidad individual de cara a los requerimientos de la ley.

"Lo que como individuos podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a las personas a nuestro alrededor. Si vivo solo en una isla desierta probablemente no necesite la vacuna, no lo sé, pero si voy a visitar a mi abuela en un hogar de ancianos, ¿sería responsable de mi parte ir allá donde hay muchas personas mayores sin estar vacunado?" dijo Ryan, quien agregó que es necesario que la gente se haga este tipo de preguntas para poder tomar la decisión adecuada sobre si vacunarse o no.



Dar prioridad a los grupos vulnerablesPor su parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, exhortó a los países a recordar a los más vulnerables durante la distribución de las vacunas y, aunque reconoció que no es una decisión fácil, dijo que la vacunación de los trabajadores de la salud que están en riesgo de infección ayudará a protegerlos tanto a ellos como al sistema de salud.

Respecto a los adultos mayores, el director de la OMS señaló que "Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave o muerte como resultado de la edad también son un grupo de alta prioridad porque protegerlas reducirá las enfermedades graves y la muerte y aliviará la carga de los sistemas de salud".

Conforme aumente la oferta de vacunas, habría que enfocarse en los grupos con mayor riesgo de enfermedad grave debido a enfermedades subyacentes, así como en los grupos marginados con mayor riesgo, dijo Tedros Adhanom Gebreyesus.

Finalmente, el director de la OMS recalcó que mientras sólo una pequeña parte de la población esté inmunizada, es vital que los gobiernos, las comunidades y las personas sigan utilizando las herramientas comprobadas de salud pública.