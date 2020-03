´Es momento para la Unidad´: Felipe Garza

Es momento de unidad, de solidaridad, de un gran humanismo... de una gran fraternidad, porque existe en la cultura mexicana, sí existe en la cultura mexicana el sentimiento de solidaridad, de humanismo, de respeto Felipe Garza Narváez, representante de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- La pandemia del coronavirus ha arrojado más de 26 mil 909 muertes y 587 mil 958 personas contagiadas alrededor del mundo, de los cuales, 585 fueron diagnosticadas con este nuevo mal en México ocasionando la muerte de ocho; Tamaulipas por su parte lleva una estadística de seis casos confirmados sin ningún deceso hasta el momento.

En este sentido, el representante de la Secretaría de Gobernación en el estado, Felipe Garza Narváez, recordó que todas las dependencias federales continuarán operando durante esta emergencia sanitaria, no obstante, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador decretó que aquellas áreas no esenciales restrinjan sus actividades como manera de protección contra nuevos casos de contagio.

"Son determinadas dependencias que no tengan una responsabilidad en esta fase, obviamente que no estamos considerando a aquellas quienes sí tienen responsabilidad, como por ejemplo todo el Sector Salud y Seguridad Pública, todas aquellas áreas que son estratégicas para el desarrollo del país", este permiso para que los trabajadores federales se ausenten de sus puestos comprende del 23 de marzo al 17 de abril; "no están de vacaciones, están trabajando desde sus casas al pendiente de sus oficinas".

El funcionario federal dijo que, a pesar de estas disposiciones, la representación de la SEGOB se mantiene en comunicación constante con el Gobierno del Estado y con los 43 municipios, en especial, en el tema referente a la atención a la epidemia de Covid-19 SARS-CoV-2 en la entidad luego que la Organización Mundial de la Salud determinó que México se halla en la Fase Dos por el número de contagios.





HACE LLAMADO

El político victorense hizo un llamado a la Unidad a todos los actores políticos del país en respuesta a la amenaza de la pandemia, la cual ha ocasionado el 70,35 por ciento del total de las muertes en tan sólo cuatro países: Italia, España, China y los Estados Unidos; "es momento de unidad, de solidaridad, de un gran humanismo... de una gran fraternidad, porque existe en la cultura mexicana, sí existe en la cultura mexicana el sentimiento de solidaridad, de humanismo, de respeto".

El doctor Garza Narváez recordó que una vez pasada la etapa crítica de la transmisión de la enfermedad habrá tiempo suficiente para retomar la vida cotidiana de la vida política del país, "necesitamos conservar la Salud social, y la Salud social tiene que ver con una mejor economía, con mejores oportunidades de empleos, y la Salud mental tiene que ver en muchas de las situaciones con la forma en que tenemos que vivir, y la física, la forma en que cuidamos nuestros cuerpos, que no se usen drogas, que no se abuse del alcohol, que se haga ejercicio... las recomendaciones que son para el bien de todos".

Gobierno Federal responderá por los más desprotegidos

En cuestión de apoyos sociales el Gobierno de la República reveló que se adelantarán pagos a beneficiarios del programa de apoyo para Adultos Mayores, asimismo, se hizo un exhorto para que el sector empresarial dé facilidades a sus trabajadores para que se ausente de sus puestos de trabajo para acatar las medidas de aislamiento social e impedir la propagación del coronavirus. El IMSS, por ejemplo, dará incapacidades especiales por catorce días para personas con sintomatología leve.

En cuanto a las personas que viven del comercio informal el representante de Segob apuntó que en caso de que la Secretaría de Salud federal determine una medida de cuarentena forzada, por la cual toda persona deberá de guardar aislamiento en su hogar, habrán de lanzarse apoyos o subsidios para ayudar a ese sector de la población.

"El presidente lo ha dicho y coincidimos muchos, México ha dado pruebas de un gran humanismo, de un tremendo cariño que nos tenemos los mexicanos, en momentos difíciles nos abrazamos, somos muy solidarios, es nuestra cultura y la traemos en la sangre", finalmente llamó a la ciudadanía a mantener un buen estado de ánimo para enfrentar los tiempos por venir, "no podríamos enfrentar una pandemia con una moral por los suelos, tiene que ser alta y nuestro sistema inmunológico moral también debe de estar muy alto, que no se contamine, que permanezca en los niveles superiores".