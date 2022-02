Es millonaria industria del cannabis en Canadá

El estudio deja en claro que la industria del cannabis canadiense ha sido un gran éxito.

"Según nuestros hallazgos, parece que todo ha funcionado, el potencial solo aumentará a medida que la industria continúe creciendo", expone.

Destaca también que las empresas se han establecido y preparado para un crecimiento continuo, invirtiendo en bienes raíces, infraestructura y tecnología. Los gastos de capital realizados por empresas privadas de Canadá entre 2018 y 2021 totalizaron 29 mil millones de dólares canadienses y fueron dirigidas principalmente al sector de la construcción y la construcción inicial de instalaciones de producción.

"Teniendo en cuenta la actividad económica directa, indirecta e inducida, estimamos que la industria ha contribuido con 43 mil 500 millones de dólares al PIB nacional de Canadá entre la legalización y 2021. Aproximadamente 25 mil 200 millones de dólares de esto han tomado la forma de ingresos laborales, sustentando directa e indirectamente 151 mil empleos a nivel nacional", revela el estudio.

El sector del cannabis para Canadá también ha sido responsable de importantes ingresos fiscales del Gobierno, particularmente en términos de ingresos por impuestos indirectos.

"Estimamos que la industria del cannabis ha respaldado 15 mil 100 millones de dólares en ingresos fiscales del Gobierno para Canadá entre 2018 y 2021. En todo Canadá, los gastos de minoristas y productores generaron mil millones de dólares en impuestos directos, 7 mil 300 millones de dólares en impuestos indirectos y 3.9 mil millones de dólares en impuestos inducidos", expone el reporte.

Además de esto, las compras de los consumidores generaron 2.9 mil millones de dólares en impuestos sobre las ventas y el consumo. El estudio concluye que, en solo tres años, el sector del cannabis canadiense encontró su equilibrio y emergió como una nueva y próspera fuente de crecimiento económico.

A decir de Jorge Rubio, consultor para empresas de cannabis, México está desperdiciando la oportunidad de generar ingresos y empleo a partir de esta industria, ante la falta de ejecución de la reglamentación que ya está aprobada en materia del uso medicinal del cannabis.

"Actualmente se están importando de manera ilegal millones de piezas de aceites que dicen tener CBD o algún componente de cannabis y se venden de manera informal porque no son productos que se encuentran en las farmacias. Eso es porque no se está ejerciendo la regulación de forma adecuada; aún no hay un acceso real a productos de cannabis, pese a que ya sé aprobó un cambio a la Ley que lo permitió", insistió.