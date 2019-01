Es mercadito una bomba de tiempo

Valle Hermoso, Tam.- Locatarios del Mercado "Juárez", mejor conocido como "el mercadito", el cual se ubica en un costado de la explanada d e la plaza principal de la ciudad, temen que en cualquier momento se registre un incidente en esa zona, pues no existe control sobre los puestos.

"Los accesos no están regulados, existe mucho material flamable y no ha sido supervisado este lugar, ojalá no ocurra ninguna accidente porque lo lamentaríamos todos", dijo un comerciante del lugar, quien también vive en una de las habitaciones de la segunda planta pero que prefirió no identificarse.

Desde hace un año, los bomberos de la ciudad alertaron sobre el riesgo que existe en el mercadito de Valle Hermoso, sobre todo por que no hay rutas de escape en caso de algún incendio.

Es bueno recordar que hace mas de 10 años se registró un incendio en el mercado "Rivas Badillo", el cual terminó con la mitad de los puestos que ahí se mantenían establecidos y por fortuna no cobró alguna vida.

En el caso del mercadito ubicado a un lado de la plaza principal, el riesgo mayor, es que en las plantas altas, radican cerca de cien personas, mismas que en caso de un incendio presentarían serios problemas para evacuar el lugar.