Es más ruido que nada, dice AMLO

Ciudad de México.

Al escuchar una protesta de automovilistas que hacían sonar el claxon de sus autos durante su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es normal porque se trata de una estrategia de militantes del PAN, porque ya están haciendo campaña por las elecciones, pero los minimizó al señalar que es solo bulla.

"Es normal y estoy acostumbrado a esto, es mi mero mole, vengo de la oposición, luche por muchos años para cambiar el régimen de injusticias, de privilegios, es normal que haya protestas, y más ahora que vienen las elecciones y son militantes la mayoría del PAN que han decidido utilizar esta estrategia para hacer campaña, pero es más ruido que nada, es bulla", dijo el mandatario.

La reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa del titular del Ejecutivo se realizó en el Campo Militar 24-A, en Cuernavaca, Morelos, sobre la avenida Emiliano Zapata una de las principales vías de comunicación de la ciudad.

Morena, PT y PVEM se unen en defensa de AMLO

El presidente López Obrador dijo que se escuchan dichas manifestaciones porque ejercen su derecho a manifestarse, pero insistió que son con tintes electorales porque vienen las elecciones.

"La mayoría de ellos son panistas y van a seguirlo haciendo porque ya vienen las elecciones", dijo mientras destacó que tenemos que aceptar que habrá esta resistencia y es legítima, es parte de la democracia.

"Voy a seguir recorriendo el país y si hay manifestaciones en carros ni modo, que se sigan manifestando, yo no tengo manera de trasladarme en helicóptero y avión, siempre voy a andar a ras de tierra... Puedo salir ahora, la gente está en sus carros, pero la gente va caminando o sale de sus casos me identifican y me hacen así (abrazo), y así (levanta su pulgar)".

Señaló que, afortunadamente la gente le está dando su apoyo y no le va a fallar al pueblo. "Si no traicionamos al pueblo no tenemos nada de qué preocuparnos", dijo.

Simpatizantes de Obrador

Ante estas acusaciones, unos 15 simpatizantes del mandatario, quienes bloquean la vialidad con mantas de apoyo al gobierno federal, y quienes aseguran ser maestros, acusaron a los integrantes de FRENA de ser "fifís", "conservadores" y gente que quiere que siga la corrupción en México.

Un hombre con una bandera nacional en color negro y quien se asume como parte de FRENA, cuestionó a una mujer simpatizante de López Obrador.

"¿Quién te paga para estar aquí apoyando al presidente? Se me hace que eres migrante, guatemalteca, naca (...) Eres una mantenida igual que el presidente, eres una mantenida, mantenida, es india".

En tanto que los simpatizantes de López Obrador acusan que FRENA es un movimiento financiado por "la gente que más ha dañado al país. Es gente que no quiere que haya transformación en el país".

-"Son el prototipo del derechango", dijo un simpatizante de López Obrador al hombre que los acusaba de estar pagados por el gobierno federal para estar ahí.

Se espera que a medio día, el presidente López Obrador, en compañía del gobernador Cuauhtémoc Blanco, encabece la supervisión de un hospital rehabilitado del ISSSTE en la capital morelense.