Es más frecuente el cáncer canino

Río Bravo, Tam.- Un padecimiento que si bien aún no es detectado o percibido por la mayoría de dueños de mascotas caninas, aumenta año con año por factores no bien definidos, es el cáncer en perros.

Esta enfermedad no obstante que en el humano tiene literatura médica de larga data, no así en los canes, pues incluso la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, solo considera legales dos fármacos para el tratamiento de los tumores malignos en los caninos.

Se trata de los siguientes fármacos, de los cuales uno está plenamente aprobado, pero el otro está condicionado por la misma agencia:

-El Palladia (toceranib fosfato), para el tratamiento de mastocitomas o tumores de células cebadas, fue aprobado en 2009

-Tanovea-CA1 (rabacfosadina para inyección), para tratar el linfoma, fue aprobado condicionalmente en 2016

Incluso para los mininos, no existe tratamiento instaurado, “a la fecha, no existen tratamientos aprobados por la FDA para combatir el cáncer en los gatos. La mayoría de los tratamientos para el cáncer en los perros y los gatos incluyen fármacos que la FDA ha aprobado para su uso en seres humanos”, sentencia la dependencia estadounidense.

Los signos de cáncer en los perros, son:

-Protuberancias o bultos

-Heridas que no cicatrizan

-Cualquier tipo de hinchazón

-Sangrados anormales

-Cambios en las funciones normales de comer, beber, orinar, defecar y dormir

-Mostrarse huraño e irritable

Sobre este padecimiento en boga, se entrevistó al veterinario Jesús Elías Ibarra Rodríguez, quien sobre el particular, expresó que en los que va de 2020, se ha presentado “40 a 50 casos de cáncer canino”, de los cuales, la mayoría son “por contacto sexual, al aparearse con perros de la calle”, pues los canes de esta forma se transmiten “el papiloma a machos y hembras”.

Al ser cuestionado sobre el tratamiento que en México se les brinda a los canes pacientes de esta enfermedad, expresó que se utiliza “Sulfato de Bincristina, pero ahorita no hay quimios, se compraban en el valle, a un precio accesible, 20 dólares, pero ahorita no se puede pasar”, por lo que en estos momentos están suspendidos las quimioterapias perrunas, pues los proveedores en México, no están abasteciendo, lo que genera desaliento entre los amos de las mascotas enfermas, pues los canes, responden positivamente a este tratamiento.

Según los datos aportados por el veterinario, el 80 por ciento de los casos de cáncer canino, son TVT o de transmisión sexual.

Jesús Elías Ibarra, veterinario de la localidad.