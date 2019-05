Es Macías el hombre del momento

Guadalajara, México.

De jugar 10 minutos en el torneo anterior con Chivas, José Juan Macías anotó el gol para León que lo acerca a la Final del Clausura 2019.



El delantero tapatío de 19 años, está mostrando su mejor versión vistiendo la camiseta de La Fiera; ha jugado sus primeros seis meses del préstamo de un año que fue el principal acuerdo entre directivas.



Sus 14 partidos jugados, ocho goles en el torneo regular y dos en la Liguilla han hecho que sea el objeto del deseo para la directiva de León, sin embargo la cifra a desembolsar para comprarlo son 15 millones de dólares.



El tapatío, el mejor goleador mexicano del presente torneo, terminó en la quinta posición de mejores anotadores; se ubicó por encima de Andre Pierre Gignac, Franco Jara, Julio Furch y Carlos González.



Se ha especulado sobre un intercambio de jugadores entre Chivas y León para cubrir el costo de Macías, sin embargo la negociación no se ha logrado.



En caso de que La Fiera no compre al jugador, Macías regresaría las Chivas para el Clausura 2020.



La directiva de León hizo las gestiones pertinentes para que el delantero pudiera jugar las Semifinales contra el América, pues Macías debía reportar con la Selección Sub 20 para el Mundial de la categoría en Polonia.



Será el domingo después del partido de vuelta contra las Águilas cuando José Juan Macías viaje para integrarse al Tri menor.

México debutará el jueves 23 de mayo a las 11:00 horas contra Italia; el 26 jugará contra Japón y el 29 contra Ecuador.