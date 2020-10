Es la UTRGV una de las 4 mejores de EU

Edinburg, Tx.

UTRGV ha sido clasificada como una de las cuatro mejores escuelas de Texas en la lista de las 100 mejores universidades nacionales, por la influencia de la universidad en el bien público en la movilidad social, la investigación y la provisión de oportunidades de servicio público.

Washington Monthly publica anualmente el ranking en su Guía y clasificaciones universitarias.

El reconocimiento se otorga a instituciones de cuatro años que otorgan un número significativo de títulos de doctorado, con UTRGV clasificada junto con Texas A&M University-College Station, Rice University y The University of Texas-Austin.

Bajo las clasificaciones de la Universidad Nacional, Washington Monthly anota el número de graduados de Pell. La UTRGV graduó a 904 estudiantes con esta beca, un total más alto que el número combinado de graduados de las cuatro universidades mejor clasificadas del país.

La institución también ocupó el tercer lugar en el sur para Best Bang for the Buck, detrás de Berea College en Kentucky y Texas A&M University-College Station. Best Bang for the Buck clasifica a las universidades de acuerdo con la forma en que ayudan a los estudiantes a obtener títulos asequibles.

Los siete estados de la categoría Sur son Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi, Arkansas, Kentucky y Tennessee. Hay más de 200 universidades en la lista del Sur.

Los nuevos rankings tienen un significado significativo para la universidad, especialmente a la luz del Covid-19 y los desafíos que enfrenta la comunidad UTRGV. La universidad ha priorizado las pautas de seguridad del campus y casi el 95 por ciento de todos los cursos se imparten en línea o en un formato híbrido.

El presidente de UTRGV, Guy Bailey, dijo: "Nuestras principales prioridades son crear un entorno seguro para nuestra comunidad universitaria y ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito".

Agregó que estos reconocimientos de Washington Monthly son un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de nuestros estudiantes, profesores y personal.