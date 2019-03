Es la mejor serie de la historia

Los Ángeles, California.

El medio The Hollywood Reporter publicó una lista con las mejores series de televisión. Y no, no fue ´Game of Thrones´ o ´Breaking Bad´. La ganadora es ´Friends´.

Se encuestó a dos mil ochocientas personas de la industria del entretenimiento, incluyendo actores (779), productores (365) y directores (268). Cada uno emitió su voto de manera anónima sobre su serie favorita de todos los tiempos.

Este es el resultado:1 Friends, 2 Breaking Bad, 3 X-Files, 4 Game of Thrones y 5 Seinfeld.

En mayo del 2004 se transmitió el último capítulo de la serie. Después de quince años sigue siendo uno de los programas más vistos.