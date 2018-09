Es Joshua un noqueador consagrado

Joshua, de 28 años, ha ganado en su carrera el 95 por ciento de los pleitos por la vía rápida.

Anthony llega con marca invicta en 21 pleitos, 20 de ellos ganados por nocaut, y sus fans no se preguntan si puede vencer al ruso, sino en qué round lo tundirá.



Joshua ha ganado al 80 por ciento de sus pleitos en los primeros tres asaltos, siendo el segundo episodio el de más peligro, pues en ese suma ocho nocauts.



Nunca ha noqueado en el round cuatro, cinco, seis, ocho, nueve ni 12.



La única pelea en la que Joshua no pudo noquear fue en la más reciente, en marzo ante Joseph Parker, a quien le ganó por decisión unánime.



Eso sí, Povetkin no es un flan. El ruso de 39 años sólo ha perdido en una ocasión en 35 pleitos, y fue ante Wladimir Klitschko, en octubre de 2013 en Moscú, por decisión unánime. Llega con marca de 34-1, 24 KO's.



Nunca ha tenido un descalabro por la vía rápida, aunque sí ha visitado la lona, de hecho, ante Wladimir cayó en cuatro ocasiones.



Es un pleito clave en la carrera de Anthony, pues, de ganar, tiene apartada ya la fecha del 13 de abril de 2019 en Wembley, donde pretende enfrentar al ganador del combate del 1 diciembre entre el monarca del Consejo Mundial de Boxeo, Deontay Wilder, y Tyson Fury.



En esa cartelera de diciembre estará en el respaldo Leo Santa Cruz, monarca mundial de peso Pluma de la AMB, ante el estadounidense Gary Russell Jr, y Abner Mares se topará con el invicto Gervonta Davis.