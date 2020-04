Es José Quintá de los mejores en Judoka

En estos tiempos en que los atletas están en confinamiento social producto a la pandemia Covid-19 siguen dando buenas noticias por los resultados que obtuvieron antes que se suspendiera toda la actividad deportiva.

El tamaulipeco José Alfredo Quintá López ha obtenido estar dentro de los primeros tres lugares a nivel internacional en el ranking de judokas menores de 18 años en la categoría -55kg.

Quintá López ha estado en torneos como el Panamericano de Panamá, Panamericano de Montreal, Panamericano de Lima, Panamericano Cadete de Colombia y la Copa del Mundo Cadetes en Kazajistán; en todos ellos logró estar dentro de los primeros puestos.

Esos resultados lo han llevado acumular un total de 153 puntos para colocarse en el tercer mejor clasificado del mundo, solo detrás de Bence Farkas de Hungría y Vincenzo Skenderi de Italia.

"Me da una satisfacción y orgullo, porque siempre hay un gran esfuerzo, muchas cosas de han logrado con sacrificio de mi familia y entrenadores, me da felicidad saber que estamos dentro de los tres primeros del mundo", indicó.

Ante esta contingencia, los trabajos de Quintá no se detienen y desde su casa entrena intensamente para no perder ritmo, esto con miras a los Nacionales CONADE.

"Me preparo desde casa, aproximadamente entreno de tres a cuatro horas, yo creo que esto no me afectará, porque mis entrenadores han estado muy al pendiente. Además, puedo trabajar lo que antes no trabajaba mucho porque hay tiempo", expresó.

Asimismo, señaló que, a largo plazo espera continuar en busca de su sueño que es representar y ganar una medalla para México a nivel internacional en Paris 2024.

Ahora Quintá se mantendrá en casa a espera del llamado de la CONADE para regresar a los entrenamientos con la Selección Mexicana y posteriormente poder participar y representar a Tamaulipas.