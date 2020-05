Es Jona Orozco uno de los contagiados de COVID

El portero Jonathan Orozco reconoció que es uno de los ocho elementos de Santos Laguna que resultó con positivo en Covid-19 y dijo que el virus llegó a su casa, ya sea por alguien que lo visitó o por alguna persona que les llevó paquetería o comida, pues nunca abandonó el confinamiento.

Ocho jugadores de Santos dan positivo al COVID19 Fueron diagnosticados después de hacerse los exámenes médicos en el plantel; los ocho son asintomáticos

A través de un live en su cuenta de Instagram, el arquero también dijo que es mentira que haya organizado una fiesta el pasado 12 de mayo.

"Para aclararles, se me informó que había sido positivo, como se pueden dar cuenta estoy bien, me siento bien, no tengo ningún síntoma de nada. Aclarar que ninguno de mis compañeros que dieron positivo estuvieron en mi casa, en ningún momento han estado en mi casa.

"Yo no salí de mi casa, para nada. No sé de qué manera pudo haber llegado el virus a mi casa, pudo haber sido en algo que pedimos de comer, algún paquete que nos llegó o una persona que pudo haber llegado a mi casa.

"Es mentira que hubo una fiesta como tal, sí tuve una reunión, la gente sabe, a mí me gusta cantar. Invité a dos personas y por eso quiero comentárselos ahorita", expuso.

Orozco, de 34 años de edad, reiteró que se siente bien de salud y ofreció disculpas, pues entiende que debió haber dado un buen ejemplo.

"Me siento mal por mi familia, más que por mí, por mis hijos, por la gente que vive aquí en mi casa, me siento mal, estoy muy apenado, les pido una disculpa pública, no es el ejemplo que debería de dar, lo admito, mi ejemplo debería de ser de otra manera, no me quiero justificar", explicó.

"Pero dadas las circunstancias ya estábamos a punto de explotar por muchas circunstancias, hemos pasado por muchos momentos de estrés, no me justifico, pero estas cosas suelen pasar, espero que sea un buen ejemplo en el buen sentido de la palabra, que hoy más que nunca nos tenemos que cuidar".

"Soy culpable de haber abierto las puertas de mi casa, si bien una reunión, que hubieron tres personas, no deja de ser una reunión". Orozco dijo que estará en casa, siguiendo las instrucciones del médico y posteriormente se hará otra prueba para verificar que superó el virus.

"Es complicada la situación que se vive, siempre es más fácil culpar al que la tiene, al que se hizo la prueba y no al que la trajo porque en ningún momento lo llevé a otro lado, fue algo que llegó a mi casa y que me contagió, espero salir pronto de esto", subrayó.