Es "Joker" la película clasificación R más taquillera de la historia

Cd. de México.- Guasón superó a Deadpool como la película clasificación R más taquillera de la historia, informó The Hollywood Reporter.

El filme protagonizado por Joaquin Phoenix ha recaudado 788.1 millones de dólares a nivel mundial, y se espera que este fin de semana alcance los 800 millones.

El récord que poseía Deadpool era de 783 millones de dólares, y su secuela recaudó 738 millones antes de que se lanzara una versión apta para adolescentes, con la que alcanzó los 785 millones.

Ryan Reynolds, quien da vida al antihéroe de Marvel, mandó una felicitación para Guasón y su equipo, en la que incluyó una imagen del Guasón sobre las icónicas escaleras del filme, en donde estaban escritos los nombres de los filmes que derrotó junto a la leyenda "Tú, hijo de p...".

R-Rated box office congratulatory posts aren´t like the ones you´re used to... pic.twitter.com/OTy2BqIP4f