Es IP una buena opción ante caída del crudo y bajo crecimiento: CCE

Si el precio del petróleo continúa por debajo de los 30 dólares y México crece menos de 1.0%, el impacto al Producto Interno Bruto (PIB) será relevante, por lo que en este panorama la inversión privada puede ayudar a estimular el crecimiento, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.



En marco a la firma de un convenio con el Conacyt, el representante empresarial cuestionó que México sigue en discusiones que toman demasiado tiempo resolver, como el plan de infraestructura energética.

De acuerdo con estimaciones del CCE, si el precio del petróleo continúa como ahora y no supera los 30 dólares, sumado al impacto del crecimiento económico y se avanza a menos de 1.0%, el impacto sería de hasta 1.2% del PIB.

A su vez, detalló, si el petróleo se estabiliza en alrededor de 49 dólares por barril y el crecimiento económico fuera de alrededor de 1.2, el impacto es de alrededor 0.6%.

El presidente del CCE argumentó que ello va a obligar al gobierno a tomar una de dos decisiones, bajar el gasto corriente o la inversión, pero ninguna de las dos alternativas es buena.

En este escenario, la inversión privada puede de alguna manera compensar la situación, abriéndose mayores posibilidades, que pueda de alguna manera compensar lo que pueda tener como impacto en los ingresos tributarios esta situación de volatilidad en los mercados internacionales.

Para Salazar Lomelín, se deben dejar para después discusiones de orden inclusive ideológico y verdaderamente pensar en la importancia que tiene la inversión privada en el desarrollo del país.

"No hay duda de que esto nos llama la atención a los mexicanos, seguimos nosotros en discusiones que nos están tomando demasiado tiempo resolver, como es el caso del plan de infraestructura, en donde hemos avanzado en una parte del plan, pero no hemos podido completarlo con el plan de energía".

Sin embargo, aseguró, se está a muy poco tiempo, una o dos semanas, de anunciarse el programa de energía sostenible, sustentable, en donde veremos cosas que han estado cuestionadas durante los últimos meses.

En este sentido, comentó que lo que se dará a conocer aprovecha algo de lo que han insistido constantemente, aprovechar la inversión privada en los planes de estimulación a la inversión total del país.

Respecto al paro de mujeres realizando este lunes, el presidente del CCE resaltó que es muy importante volver a poner como prioridad de todos de los mexicanos el respeto que se merecen las mujeres, ya que el costo del paro pasa a segundo o tercer término.

"Lo más importante es que no hay mexicano el día de hoy que no esté estimulado en tener, cada vez más, un respeto al trabajo de las mujeres, porque esto no solo fue un llamado a las muertes que evidentemente a todos nos agravia, fue un llamado a la equidad de género".

De hecho, añadió, si hubiera que repetirlo muchas veces, cada año, para volver a poner esa prioridad, "yo diría que está bien invertido el dinero que cueste".