Es ´intocable´ presupuesto para la Salud en Tamaulipas

El gobierno de Tamaulipas requiere de no recortar la inversión en materia de salud para el próximo año para poder continuar con la atención a la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, la petición es que para el próximo año no se recorten los recursos para atender la pandemia del coronavirus, la cual aún no cuenta con una vacuna para detenerla.

Hasta ahora, el Gobierno de Tamaulipas gastó de recurso propio poco más de 936 millones de pesos, de los cuales 400 millones fueron para la compra de insumos para proteger al personal de salud.

"De esos 938 millones que llevamos hasta ahorita hicimos 2 cosas; una el equipo de protección para el personal que es el que se ha gastado más, son 400 millones de pesos en equipo de protección para personal de la secretaría", expresó Molina Gamboa.

Agregó que en caso de presentarse recortes en el tema de salud, se crearía un escenario difícil para prevenir y atender los casos de coronavirus, ya que es difícil volver a contar con los 900 millones de pesos que este año se invirtieron.

"Yo no creo que el Gobierno del Estado vuelva a tener 900 millones de pesos, eso no lo creo, lo que normalmente nos da el Estado, no los vuelva a dar, porque se tuvieron que tomar recursos de otras zonas para poder atender esto", agregó la secretaria de Salud.

La petición por parte de la autoridad de Salud del Estado es que no se quiten recursos para el próximo año, esto ante el escenario que se vivirá en las próximas semanas cuando se analice la Ley de Ingresos y Egresos del 2021.

La Ley de Egresos de Tamaulipas se presentará por parte del Poder Ejecutivo, una vez que sea aprobada la misma ley por el Congreso de la Unión, una vez que se tenga la iniciativa se discutirá en el Congreso de Tamaulipas para su aprobación.

Desaparecen 109 fondos y fideicomisos

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen mediante el cual se desaparecen 109 entre fondos y fideicomisos con lo cual se pretende reasignar recursos para la Federación por 68 mil 478 millones 123 mil 839.26 pesos.

Con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención, los diputados aprobaron el dictamen que este día pasó de proponer la desaparición de 55 fondos y fideicomisos, a 109.

Por más de 3 horas, en la comisión se discutió la desaparición de los fideicomisos, en donde la oposición reprochó el argumento.

Dos diputadas de Morena: Rocío Barrera y Lidia García, votaron en contra del dictamen.

"Sí hay prioridades (en el gobierno) pero no se puede dejar indefenso a nadie. No defiendo (los fideicomisos) por haberme visto beneficiada, defiendo a las más de mil 300 personas que están en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos", argumentó la diputada Rocío Barrera.

La diputada Laura Imelda Pérez, de Morena, votó en abstención.

La oposición (PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano) cuestionó, además, el por qué se llevó a cabo un parlamento abierto, en donde se invitó a especialistas en cada ramo, para defender los fideicomisos que ahora se pretende desaparecer, si no se tomó en cuenta su explicación.

La noche de este martes los diputados, en la comisión, comenzarán a discutir reservas presentadas.