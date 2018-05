Es insoportable la plaga de zancudos. Se multiplican conforme aumenta temperatura

Nomás empieza a caer la tarde y que bárbaros no nos la acabamos con los zancudos, nos dan unas friegas que de plano lo mejor que podemos hacer es encerrarnos temprano en la casa, y sino tenemos que salir pues ya no salimos ya que el repelente y los radiolitos ya no los asustan para nada . Macaría Mireles, de la colonia Lázaro Cárdenas

, Tam.- El calvario que continúan siendo el pan de cada día para las familias de la localidad en la mayor parte de las colonias que conforman la ciudad, es la proliferación de las plagas deen virtud de que conforme aumentan las temperaturas, se multiplican las plagas de animales rastreros y principalmente alados.

Ahora tocó el turno de hablar a residentes de la colonia Lázaro Cárdenas en donde personas como doña Macaria Mireles relataron al reportero que es lo que está pasando, y les está afectando a sus moradores, y en ese tenor revela que son los zancudos además de los robos lo que más les está afectando al paso de la temporada de calor.

"Nomás empieza a caer la tarde y que bárbaros no nos la acabamos con los zancudos, nos dan unas friegas que de plano lo mejor que podemos hacer es encerrarnos temprano en la casa, y sino tenemos que salir pues ya no salimos ya que el repelente y los radiolitos ya no los asustan para nada".

A consideración de los vecinos quienes al igual que ella y la familia están pasando por esta odisea, dijo que está ocurriendo que no están trabajando coordinados los 3 niveles de gobierno, y que ella recuerda que cuando gobernó Juan Antonio aunque se peleaba con medio mundo de una u otra forma lograban trabajar conjuntamente como en este caso por la salud y bienestar de las familias, pues los zancudos es un problema serio que no han podido resolver las autoridades, y que se pondrá cada vez más peor.