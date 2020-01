Es importante que lleguen los refuerzos a Cruz Azul, dice Siboldi

NOTICIAS RELACIONADAS Otra vez le remontan a Cruz Azul

Para el técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, es muy importante que lleguen los refuerzos que necesita el equipo, tanto en defensa como en ataque, además, confirmó la salida de Guillermo "Pol" Fernández al futbol de Argentina.

Cruz Azul perdió 2-1 con Atlas este sábado en el estadio Azteca, resultado que dejó molesto al estratega en un equipo donde se notan la falta de jugadores, pues no había recambios a la ofensiva y en defensa jugó sin laterales, zonas que espera reforzar.

"Es importante que lleguen los jugadores que se necesitan", dijo de inicio, aunque también espera para la fecha dos que jugadores como Adrián Aldrete, ya recuperado, además de Luis Romo y Pablo Cepppelini estén listos, "con ellos el equipo se potenciaría".

Reconoció que por lo visto ante los rojinegros, los laterales y la ofensiva deben reforzarse, pero mientras se hacen las negociaciones y llegan los refuerzos se las tendrá que arreglar con lo que tiene disponible.

"Se necesitan refuerzos también en esa zona, mientras esperamos su llegada hay que trabajar y encontrar el 11" con alguien que dé resultados a la ofensiva, y agregó: "también nos urge reforzar por los costados, la defensiva, en lo que llegan tenemos que trabajar con los que están, que son los que han trabajado en pretemporada".

Aprovechó para confirmar que el argentino "Pol" Fernández dejará al equipo, pero a préstamo, pues tiene una situación personal que no le permitió entregarse al máximo con la Máquina y que el mismo mediocampista pidió solución a su tema.

"Es un tema personal, no es de ahora, lo viene arrastrando, no ha estado a gusto, tranquilo. no se ha podido expresar futbolísticamente. Habló con la directiva y se le buscó una solución. Va a préstamo, aún es del club".

También habló del español Édgar Méndez, a quien no se le encontró acomodo en otro club y tendrá que reportar con la Máquina para entrenar, "aquí tiene las puertas abiertas".