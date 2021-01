Es homenajeado

Ciudad de México.

Con una retrospectiva de su carrera y varios videos de entrevistas que dio en vida, fue que inició el homenaje a Armando Manzanero.

En el canal de YouTube de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM), y en su página de Facebook, se transmitió el tributo Día del Compositor 2021, Recordando a Armando Manzanero.

Rafael Mendoza, Edgar Oceransky, Natalia Lafourcade, José Luis Roma y Alexander Acha fueron algunos de los que enviaron mensajes de agradecimiento y reconocimiento al difunto cantautor, quien falleció el pasado 28 de diciembre por complicaciones de Covid-19.

Y a estos pensamientos, se sumaron también, con intervenciones previamente grabadas, pero especialmente para la ocasión, diversos cantantes y grupos, como Grupo Fa Mayor, que le cantó a Manzanero "Nos Hizo Falta Tiempo", junto con una grabación del yucateco.

Moenia cantó "Manto Estelar" y "No Dices Más"; Pambo deleitó a la concurrencia que se conectó a los diversos canales, con "Ya Me Enteré"; y Samo cantó "Sin Ti" y "De Qué Me Sirve la Vida". Están siendo vistos por alrededor de 10 mil personas, número que indica el contador de YouTube y Facebook acerca de este evento online.

Se espera la intervención y los mensajes, en el resto del homenaje que durará alrededor de tres horas, de Memo Méndez Guiú, Joss Favela, Rafael Pérez Botija, Paty Cantú, Camila, LazcanoMalo, Jaime Flores, Fato, Diego Verdaguer, Aleks Syntek, Horacio Palencia, Kurt Schmidt, Martín Urieta, y Edén Muñoz.