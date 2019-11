Es 'His Dark...' fantasía libertaria

En este viaje llamado His Dark Materials, la serie que estrena este lunes HBO a las 23:00 horas, la joven hallará las pruebas de un peligroso complot que involucra niños robados, a su tío Lord Asriel (James McAvoy), a la misteriosa Señora Coulter (Ruth Wilson) y un fenómeno misterioso llamado Dust.

Basada en la trilogía literaria de Philip Pullman, la serie se centra en la aventura de la protagonista a través de diversos mundos, encontrándose con seres extraordinarios y secretos, y que tendrá el destino de todos en sus manos.



"Philip pudo haber contado la historia desde la perspectiva de Lord Asriel. Si fuera una cinta de Marvel, sería la trama de este personaje, que es maravilloso y brillante; pero no, lo que hizo fue contarla desde la perspectiva de esta joven que trata de encontrar su identidad en el mundo.



"Mientras Asriel trata de lograr lo grandioso y hacer cosas que redefinan al mundo, el único interés de Lyra es hacer lo correcto, lo bueno. Creo que la dicotomía entre bondad y grandeza es algo con lo que juega el libro de una manera muy bella", compartió el productor ejecutivo Jack Thorne.



Entre lo fantástico de los universos paralelos construidos por Philip, el autor también retrata una guerra entre quienes buscan la verdad y la libertad, y aquellos que dirigen el Magisterium, una organización similar a la iglesia que trata de mantener el control de la información.



"Philip habla de la opresión desde arriba, de cómo se infiltra en nuestro día a día y cómo es mucho más insidioso que sólo un hombre con traje e insignia diciéndonos 'no puedes hacer eso'.



"Habla de una liberación del miedo, de razonamientos y pensamientos inimaginables, argumentos, de nunca ser limitado. Todo eso se verá en esta serie", sostuvo McAvoy.



No obstante, el equipo creativo rechaza que se trate de una crítica directa a la Iglesia o a la religión.



"Es a una particular forma de organización. Para mí los libros son de los más espiritual que he leído, están llenos de fe, de creencias", añadió la productora Jane Tirante.



La primera temporada del show coincide en la narrativa con el primer libro, Luces del Norte, un proceso de adaptación que requirió mucha precisión y detalle para recrear el mundo literario creado por el autor y que tantos fans ha generado desde su publicación.



"Escribí 46 borradores del primer episodio para intentar y encontrar una manera de contar esta historia de la manera más elegante posible. La densidad de Philip es una bendición y una maldición con la que constantemente te enfrentas.



"Pero también vas encontrando cosas nuevas e ideas, y es muy emocionante. Cuando haces una adaptación a veces sientes que ya lo sabes todo y con este nunca puedes estar completamente seguro", dijo Thorne.



His Dark Materials, coproducida entre BBC y HBO, ya tiene aprobada una segunda temporada.