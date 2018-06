Es su héroe

Guadalajara, Jalisco

Vicente Fernández será siempre su héroe, por ello El Potrillo decidió seguir sus pasos y ver el mundo como él, desde los escenarios.

Pero no sólo el lado artístico heredó de su padre, afirma el intérprete de "Mi Querido Viejo", pues también le aprendió valores como la lealtad, el amor por la familia, el respeto y el orgullo de ser mexicano.

Por tanto aprendido, en este Día del Padre, Alejandro Fernández le expresa su afecto.

"Es el mejor padre que Dios me pudo dar. Lo amo. Siempre seguiré su ejemplo y los principios que nos inculcó con respecto a la vida, la familia y a esta hermosa carrera", resalta Alex, quien es papá de las gemelas Camila y América, Alejandro Jr, Valentina y Emiliano.

"El regalo más preciado que le he hecho a mi padre fue la promesa que le hice el día que se despidió de los escenarios (16 de abril de 2016): 'No dejar que la música mexicana muera, y proyectarla a todo el mundo donde me abran las puertas', así como él lo hizo", enfatiza.