Es golpeado por fan

Ciudad de México

El cantante británico Morrissey, de 59 años, fue golpeado en el rostro por un fanático durante su concierto de antenoche en el Copley Symphony Hall de San Diego, California.

El incidente ocurrió cuando el otrora líder de The Smiths interpretaba su clásico tema Everyday is like sunday varias personas intentaron subirse al escenario y un sujeto logró evadir la seguridad para lanzarse contra el músico y propinarle un puñetazo en la cara.

DETIENEN AL AGRESOR

Tras el incidente, el agresor fue detenido por los encargados de seguridad y Morrissey se retiró del escenario, dejando el concierto inconcluso.

Por ahora no se sabe la gravedad del impacto en el rostro de Morrissey ni tampoco si la estrella de rock emprenderá acciones legales contra el fan.