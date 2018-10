Es fichada por ´Vengadores 4´

Madrid, España

Pese a que Vengadores 4 se encuentra actualmente en posproducción, la cinta de los hermanos Russo continúa ultimando su elenco. La última incorporación es Katherine Langford, protagonista de la serie de Netflix Por 13 razones, en la que encarna a la adolescente Hannah Baker.

Una vez más, parece que las férreas consignas de Marvel Studios en relación a las filtraciones ha vuelto a fallar. Y es que, según informa The Wrap, la actriz estadounidense ya ha filmado todas sus secuencias para la nueva entrega de Vengadores. Sin embargo, todavía no hay ningún tipo de detalle sobre el personaje al que dará vida, aunque, dadas las últimas novedades, quién sabe si no se filtrará dentro de poco.

YA FALTA MENOS

En poco menos de un mes, la cinta que cerrará la Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel ha sufrido varios contratiempos en cuanto a las revelaciones que tanto traen de cabeza a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. Las últimas han sido una fotografía de la armadura Rescue que se enfundará Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) y la ida de lengua de Frank Grillo, quien reveló que Crossbones, a quien da vida, reaparecerá en Vengadores 4.

Vengadores 4, que pondrá fin a la Fase 3 del Universo Cinematográfico, llegará a la gran pantalla el 3 de mayo de 2019. Pero antes, los seguidores de la Casa de las Ideas tienen una cita con la aventura en solitario de Capitana Marvel, que verá la luz el 8 de marzo del mismo año.