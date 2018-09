Es un éxodo interminable. Llegan por miles y se ´dejan atrapar´

McAllen, Tx.- La decisión es difícil, los motivos contundentes, la estrategia por demás peligrosa, viajar desde Centroamérica a los Estados Unidos sin papeles, con su familia para evitar ser deportados de inmediato y contar con la oportunidad de pedir asilo, como única opción de un futuro inmediato que no han podido encontrar en sus países de origen.

Así es el panorama que viven cientos de inmigrantes indocumentados, que día a día llegan a los Estados Unidos, esperando una oportunidad para quedarse en el país y trabajar, por un futuro mejor para sus familias.

FUNCIONARIOS. Ana Bulnes (Der.) cónsul de Honduras en McAllen y otras funcionarias del país, al pendiente de sus connacionales.

-

Cientos de ellos

De acuerdo a los números que reportan algunas organizaciones de ayuda a inmigrantes indocumentados y de los mismos agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en el Valle del Sur de Texas, un promedio de 200 personas, de las clasificadas como unidades familiares, por viajar acompañados por lo menos de un menor, que compruebe que sea su hijo, son "detenidas" en este sector.

Los inmigrantes saben que si llegan al valle como unidades familiares, solo tienen que esperar a encontrarse con un agente de la Patrulla Fronteriza para que sean "capturados", y comenzar un proceso que les beneficia en sus intenciones.

-

Ayuda

Organizaciones como "Caridades Católicas", en McAllen, se encargan de tomar los grupos de familias y llevarlos a sus instalaciones, donde los indocumentados se registran, y se les da la oportunidad de contactar a sus familias en Estados Unidos para avisarles que están bien y que van para allá.

En el lugar se pueden asear, y voluntarios preparan comidas diariamente para alimentarlos, se les ofrece ropa, y un poco de atención para los menores que los acompañan, para después partir al interior de la unión americana, a esperar su cita con un juez.

Una de tantas

Darwin "N", un inmigrante que recibió asistencia en "Caridades Católicas", dijo que tenía 15 días viajando desde su país, Guatemala, acompañado de una menor de nueve años de edad, su hija, y que en casa se habían quedado su esposa y dos hijos.

Motivado por la falta de empleo en su país, los bajos salarios y las crecientes necesidades de su familia, Darwin "N" destacó que su viaje fue por demás penoso, pues durante todo el trayecto, a su paso por México, sufrió de maltratos, humillaciones, pasó hambre, tuvo miedo y aunque su vida no estuvo en peligro, señaló que no expondría a su esposa y a sus otros dos hijos a una travesía similar, esperando ser beneficiado por las autoridades norteamericanas, aceptando su solicitud de asilo, para trabajar y en el menor tiempo traer al resto de su familia, pero de la mejor manera.

Sin embargo otras historias son aun mas difíciles, ya que además de salir huyendo de sus países por la violencia e inseguridad existente en ellos, los protagonistas hablan de violaciones, extorsiones y amenazas, con un temor constante que los lleva a cuestionarse si vale o no la pena arriesgarse, pero al parecer la respuesta es afirmativa.

-

Atención consular

Ana Bulnes, Cónsul de Honduras en McAllen, acompañada de su grupo de trabajo, participa activamente supervisando el proceso de los inmigrantes que llegan a la unión americana y se coordina con las organizaciones de ayuda para brindar la atención necesaria a los hondureños, al igual que representantes consulares de El Salvador y Guatemala.

Bulnes destaca que los inmigrantes que viajan desde su país a Estados Unidos vienen buscando reunirse con familiares que ya se han establecido, aunque también señala que no es desconocido que en varios países de Centroamérica se vive una ola de violencia que en ocasiones también motiva a las familias a salir de sus lugares de origen. "Nuestro gobierno, al mando del presidente Juan Orlando Hernández, está trabajando mucho, en cada municipio en materia de seguridad, para poder brindar a la comunidad un lugar seguro para vivir, y evitar que éste sea un motivo para emigrar del país; que salir del país sea una decisión, no una necesidad", declaró la cónsul.

La funcionaria señaló que en sus oficinas situadas en avenida Galveston 1209, en esta ciudad de McAllen, expiden la matrícula consular, como documento de identificación debidamente aprobado por el gobierno norteamericano como tal.

-

Campañas

Bulnes dijo que su gobierno, en coordinación con el gobierno norteamericano, llevan a cabo campañas permanentes en su país, para dar a conocer de los riesgos que enfrentan las personas que optan por emigrar a los Estados Unidos, destacando que son muchos los casos en los que se pierde la vida y destacó que continuarán trabajando en este sentido para reducir al máximo la migración.

El gobierno norteamericano mantiene campañas en varios países con la finalidad de mostrar un panorama real, con historias contadas por sobrevivientes, que se aventuraron a viajar a los Estados Unidos, buscando su ingreso indocumentado y que vivieron penosas experiencias.

-

Números

Autoridades de la Patrulla Fronteriza destacan que en 2018 se ha llevado a cabo la detención de más de 60 mil unidades familiares, en el sector del Valle del Río Grande. La oleada de inmigrantes en el sur de Texas es por momentos increíble, pues durante la semana pasada, en tan solo dos días, se registró la detención de más de dos mil inmigrantes indocumentados.

Para el jefe de la Patrulla Fronteriza es necesaria una reforma inmigratoria, que siente bases sólidas sobre las acciones que se deben de llevar a cabo en casos como los que se viven actualmente, en donde los agentes federales hacen las veces de vigilantes para mantener la seguridad en el país y rescatistas humanitarios.

-

Soluciones

Los legisladores norteamericanos parecen no atacar el problema real, pues mientras piden a los inmigrantes no aventurarse a ingresar ilegalmente, no hay procesos definitivos para disuadir su ingreso o actuar con las sanciones precisas, como la deportación inmediata, pues los procesos para solicitar asilo y para el ingreso mismo a la unión americana, no se llevan a cabo como marca la ley, proponiendo acciones complementarias que buscan aligerar pero no detener, como la asignación de más jueces de inmigración para el sur de Texas, para agilizar la presentación de inmigrantes y determinar a la brevedad la situación migratoria de las unidades familiares, lo que mas bien parece una invitación a que sigan arriesgando sus vidas para llegar a los Estados Unidos.