Es estrategia de derecha corrupta

Ciudad de México.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que los nuevos videos en los que aparece el extitular de Protección Civil, David León, entregándole dinero en efectivo al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío, forman parte de una estrategia de la derecha corrupta para tratar de confundir al pueblo de México.

En conferencia de prensa desde Tabasco, Mario Delgado aseguró que una cosa es la denuncia que ha hecho el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, los sobornos, los moches en la Cámara de Diputados, las acusaciones directas contra los expresidentes, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, los ex gobernadores millonarios y pidió no confundir como pretende la derecha y se manifestó a favor de que el nuevo video sea investigado para deslindar responsabilidad.

"Entonces no confundir, como pretende la derecha corrupta, para decir todos son iguales. No, no somos iguales a ellos. Ya se ha anunciado también que ese caso va a ser investigado, pero sí hay que diferenciar entre los cañonazos, los sobornos, la corrupción institucionalizada que hubo con el PRIAN, y una aportación ciudadana, voluntaria. Es muy diferente", opinó Mario Delgado.

En su primera gira después de anunciar que sí buscara la dirigencia nacional de Morena con una elección por encuesta, Mario Delgado adelantó que la primera reforma que van a aprobar los diputados federales a partir del próximo 1 de septiembre es la eliminación de fuero del Presidente de la República.

La primera reforma que vamos a aprobar en el siguiente periodo de sesiones es la eliminación al fuero del presidente de la República, porque tenemos un Presidente honesto, demócrata y que va a eliminar este manto protector que había sobre el presidente.