Es esperanza de medalla

El boxeador reynosense, Carlos Paredes Uriustegui, surgido del Gimnasio Manzanares forma parte de la selección de box de Tamaulipas que asistirá a la máxima justa deportiva del país que se celebrará del 1 al 8 de julio en Guadalajara, los Juegos Nacionales CONADE 2021.

"Solamente éramos cuatro de Reynosa y lamentablemente mis compañeros se quedaron a un paso de avanzar, pero estoy muy contento porque hace meses cuando fui a un nacional en Oaxtepec no me fue bien, me eliminaron en primera ronda y pues ahora se siente muy bien renacer ahora como campeón de la región", comentó el peleador que recientemente conquistó el campeonato Regional en la categoría de los 52 kilogramos, derrotando a los representantes de Nuevo León y al anfitrión de Coahuila.