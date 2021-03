¡Es el líder indiscutible!

Minuto 88, cerca del final, la pelota está en el aire, Johan Vásquez le mete el brazo a Juan Escobar, y aunque de primera al árbitro se la pasa, al VAR no, hay penalti y Jonathan Rodríguez lo vuelve gol (90+3) y se concreta el triunfo por 1-0.

Así, la Máquina toma venganza de aquella eliminación en semifinales, hundiendo más a Pumas en su mediocridad. Cruz Azul sigue como líder del torneo con 24 unidades, separándose del América y los felinos se quedan en ocho triunfos.

La realidad es que no fue el mejor juego de los cementeros; estratégicamente Andrés Lillini construyó un juego para no dejar jugar y casi le sale. Pero no contaba con el VAR.

Pumas encontró en la presión a media cancha, la manera en desesperar a Cruz Azul, a cortar los canales de conexión entre líneas y así debilitar su accionar creativo y por consecuencia, generar mínimas oportunidades de peligro.

En la segunda parte la Máquina se hizo del balón pero se encontró con una barrera de felinos que simplemente no dieron resquicio para atacar con claridad.

Juan Reynoso le movió por todos lados, sacó a Pol Fernández, de mal juego e ingresó a Bryan Angulo para tener más presencia de área; Andrés Lillini, técnico de los Pumas, metió a Juan Iturbe en busca de un chispazo de genialidad.

A ninguno le funcionó, tuvo que llegar el VAR para marcar ese penalti y Jonathan Rodríguez con potente disparo decretó el gol y el triunfo cementero, que sigue de líder.

NO LE INTERESA RACHA, QUIERE REYNOSO LIGUILLA

A Juan Reynoso no le interesa la racha de victorias consecutivas, lo que le quita el sueño es la Liguilla. El técnico de Cruz Azul señaló que la seguidilla de 8 triunfos al hilo debe pasar a segundo término, pues esos récords en la Liguilla se quedan fuera.

"Las 8 victorias son anecdóticas, nos deja como enseñanza que hay que pelear más de 90 minutos pues el partido se puede resolver desde el primer minuto o como pasó hoy, en el final, es aprendizaje puro, los 8 triunfos en fila son anecdóticos porque lo que nos quita el sueño es lo que viene en mayo", dijo.