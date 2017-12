Es dueño de su propio catálogo

Ciudad de México

El cantautor mexicano Fato, uno de que más cotizan en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) de acuerdo a cifras recientes, recordó la época en la que no tenía dónde dormir y pocos le auguraban un buen futuro.

“Yo me dormía en las calles, dormía en el parque hundido, ya había ganado un concurso, ya había salido con Raúl Velasco en los sábados espectaculares, ya me había grabado Lupita D’Alessio, Valeria Lynch, Ragattzi, pero no había dinero”, dijo recientemente.

El compositor ha otorgado sus canciones a intérpretes, entre las que se encuentran “Terrenal”, que interpreta Julión Álvarez o “Miedo”, que canta Pepe Aguilar, que son sólo dos de una lista grande, pues dice que actualmente tiene dos mil 500 canciones registradas en la Sociedad de Autores.

“Al principio me decían que tengo talento pero no lo iba a lograr porque mis letras daban flojera. Soy el resultado de un autor comprometido que busca dignificar el lenguaje. Por eso mis canciones se han quedado. Soy de los únicos cantautores contemporáneos que se pueden jactar el ser dueños de su propio catálogo porque muchos no son dueños de su obra.